Mahindra XUV 3XO ZNG लॉन्च! CNG खरीदना फायदे का सौदा या घाटे का? जानें पेट्रोल से कितनी महंगी और कब वसूल होंगे अतिरिक्त पैसे

महिंद्रा ने अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV XUV 3XO का CNG मॉडल भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। नई XUV 3XO ZNG की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹9.99 लाख रखी गई है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत ₹12.27 लाख तक जाती है। कंपनी का दावा है कि यह SUV एक किलो CNG में 24.7 किलोमीटर तक चल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पेट्रोल मॉडल के मुकाबले ज्यादा कीमत चुकाकर CNG खरीदना कितना फायदे का सौदा है? क्या रोजाना होने वाली ईंधन की बचत इसकी अतिरिक्त कीमत वसूल कर पाएगी?

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कितनी है कीमत और क्या मिलेंगे फीचर्स?

Mahindra XUV 3XO CNG को चार वेरिएंट में पेश किया गया है। MX Edge की कीमत ₹9.99 लाख, REVX Edge (O) की ₹10.79 लाख, AX5 की ₹11.19 लाख और REVX A की ₹12.27 लाख है। ये सभी एक्स-शोरूम कीमतें हैं।

नई SUV में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो पेट्रोल और CNG दोनों पर चल सकता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। कंपनी ने डुअल CNG सिलेंडर दिए हैं, जिससे सामान रखने के लिए 270 लीटर बूट स्पेस मिलता है। वेरिएंट के हिसाब से पैनोरमिक सनरूफ, 10.25 इंच टचस्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा और छह एयरबैग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

पेट्रोल से कितनी महंगी है CNG और कब वसूल होंगे पैसे?

पेट्रोल और CNG के समान वेरिएंट की तुलना करें तो REVX Edge (O) का पेट्रोल मॉडल ₹9.99 लाख में आता है, जबकि CNG मॉडल ₹10.79 लाख का है। यानी CNG के लिए ₹80,000 अतिरिक्त देने होंगे। AX5 में यह अंतर करीब ₹1.19 लाख और REVX A में लगभग ₹1 लाख है।

अब माइलेज का हिसाब समझिए। XUV 3XO पेट्रोल मैनुअल का दावा किया गया माइलेज 18.89 किलोमीटर प्रति लीटर है, जबकि CNG मॉडल का माइलेज 24.7 किलोमीटर प्रति किलो है। अगर पेट्रोल ₹100 प्रति लीटर और CNG ₹80 प्रति किलो मानें, तो पेट्रोल पर एक किलोमीटर चलने का खर्च करीब ₹5.29 और CNG पर ₹3.24 होगा। यानी हर किलोमीटर पर लगभग ₹2.05 की बचत हो सकती है।

अगर आप रोजाना 40 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं और महीने में 25 दिन इस्तेमाल करते हैं, तो कुल दूरी 1,000 किलोमीटर होगी। इतनी दूरी तय करने पर पेट्रोल का खर्च करीब ₹5,294 और CNG का ₹3,239 आएगा। यानी महीने में लगभग ₹2,055 और साल में करीब ₹24,660 बच सकते हैं।

इस हिसाब से REVX Edge (O) के CNG मॉडल पर खर्च किए गए अतिरिक्त ₹80,000 करीब 39,000 किलोमीटर चलाने के बाद वसूल हो सकते हैं। महीने में 1,000 किलोमीटर ड्राइविंग करने पर इसमें लगभग तीन साल तीन महीने लगेंगे।

रोजाना इस्तेमाल के लिए पेट्रोल या CNG कौन बेहतर?

अगर आपकी गाड़ी रोजाना 40 से 60 किलोमीटर चलती है, तो CNG मॉडल लंबे समय में ज्यादा किफायती साबित हो सकता है। खासकर ऑफिस आने-जाने या नियमित शहर की ड्राइविंग करने वालों के लिए ईंधन की बचत महत्वपूर्ण होगी।

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लेकिन अगर आप महीने में सिर्फ 400 से 500 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, तो अतिरिक्त कीमत वसूल करने में काफी ज्यादा समय लग सकता है। इसके अलावा CNG मॉडल में 270 लीटर बूट स्पेस मिलता है, जबकि पेट्रोल मॉडल में 364 लीटर जगह है। इसलिए ज्यादा सामान लेकर यात्रा करने वालों को यह अंतर भी ध्यान में रखना चाहिए।

कुल मिलाकर, XUV 3XO CNG उन खरीदारों के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है जो लंबे समय तक गाड़ी रखना चाहते हैं और नियमित रूप से ज्यादा दूरी तय करते हैं। वहीं, कम ड्राइविंग करने वालों के लिए पेट्रोल मॉडल की कम शुरुआती कीमत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। यह बचत कंपनी के दावा किए गए माइलेज और उदाहरण के लिए मानी गई ईंधन कीमतों पर आधारित है। वास्तविक खर्च शहर, ट्रैफिक और ड्राइविंग के तरीके के अनुसार बदल सकता है।