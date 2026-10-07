Honda Elevate का माइलेज आया सामने, 1 KM चलाने में इतना आएगा खर्च

होंडा कार्स इंडिया ने अपनी नई एसयूवी Honda Elevate Facelift को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। यह कार 6 अक्टूबर को लॉन्च हुई है। कंपनी ने नई एलिवेट के फीचर्स और एक्सटीरियर में कई बदलाव किए हैं। अब कंपनी ने इस एसयूवी की फ्यूल एफिशिएंसी यानी माइलेज की जानकारी भी सामने रख दी है। ऐसे में जानते हैं कि नई होंडा एलिवेट कितना माइलेज देती है और इसे 1 किलोमीटर चलाने में करीब कितना खर्च आएगा।

advertisement

₹11.80 लाख से शुरू होती है कीमत

होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट को कंपनी ने ₹11.80 लाख की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। कंपनी ने कार की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। नई एलिवेट को पहले से ज्यादा बोल्ड और आकर्षक बनाया गया है।

इस कार का मुकाबला टाटा सिएरा, हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, रेनो डस्टर और निसान टेकटॉन जैसी कारों से है। यानी Honda Elevate मिडसाइज एसयूवी सेगमेंट में मुकाबला करेगी। पुरानी एलिवेट को बाजार में कोई खास सफलता नहीं मिली थी। अब देखना होगा कि फेसलिफ्ट मॉडल को ग्राहकों से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है।

कितना माइलेज देती है Honda Elevate?

होंडा एलिवेट के 6-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स वाले मॉडल का क्लेम्ड माइलेज 15.31 किलोमीटर प्रति लीटर है। वहीं CVT ऑटोमेटिक वर्जन का क्लेम्ड माइलेज 16.61 किलोमीटर प्रति लीटर है।

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹102.12 प्रति लीटर है। इस कीमत के हिसाब से कार को 1 किलोमीटर चलाने में करीब ₹6.15 का खर्च आएगा।

हालांकि कंपनी का क्लेम्ड माइलेज और रियल लाइफ माइलेज अलग हो सकता है। असल जिंदगी में कार कितना माइलेज देगी, यह सड़क की स्थिति और कार चलाने के तरीके जैसे कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है।

Image Credit: ITG

इंजन में नहीं हुआ कोई बदलाव

Honda Elevate Facelift में इंजन के मामले में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले वाला 1.5 लीटर फोर-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड i-VTEC पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 121 BHP की पावर और 145 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है।

ट्रांसमिशन में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें 6-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स और CVT का ऑप्शन मिलता है। CVT वर्जन के साथ कंपनी 7-स्पीड पैडल शिफ्टर भी दे रही है।

नई Elevate में मिले ये फीचर्स

नई होंडा एलिवेट में कंपनी ने कई फीचर्स दिए हैं। इसमें 360 डिग्री कैमरा, 10.25 इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले, इलेक्ट्रिक सनरूफ, एंबिएंट लाइटिंग और 8-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम मिलता है। कंपनी ने एक्सटीरियर को भी अपडेट किया है, जिससे नई एलिवेट पहले से ज्यादा बोल्ड नजर आती है।