पेट्रोल के खर्च से परेशान? ₹71,999 में मिल रहा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, फुल चार्ज पर 80KM चलने का दावा

पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच रोजाना ऑफिस, बाजार या आसपास आने-जाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं। अगर आप कम बजट में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो Ampere Reo पर नजर डाल सकते हैं। इस स्कूटर की एक्स-शोरूम कीमत 71,999 रुपये है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार फुल चार्ज होने पर 80 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसमें कई ऐसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो आमतौर पर महंगे इलेक्ट्रिक स्कूटरों में देखने को मिलते हैं।

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Ampere Reo की कीमत और टॉप स्पीड

Ampere Reo की एक्स-शोरूम कीमत 71,999 रुपये रखी गई है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 250W की मोटर दी गई है, जो 35 Nm का टॉर्क जनरेट करती है।

हालांकि, इसकी टॉप स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे में यह स्कूटर रोजाना छोटी दूरी तय करने, आसपास के बाजार जाने और कम रफ्तार वाली सड़कों पर चलाने के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है। तेज रफ्तार वाली सड़कों पर सफर करने वालों के लिए इसकी स्पीड कम पड़ सकती है।

बैटरी और चार्जिंग में कितना लगेगा समय?

Ampere Reo में 1.44kWh की पोर्टेबल लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी दी गई है। कंपनी के मुताबिक, यह बैटरी एक बार फुल चार्ज होने पर 80 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है।

स्कूटर को पूरी तरह चार्ज होने में करीब 5 घंटे या उससे थोड़ा ज्यादा समय लगता है। वहीं, इसकी बैटरी लगभग 4 घंटे में 80% तक चार्ज हो सकती है।

पोर्टेबल बैटरी होने के कारण इसे चार्ज करना सुविधाजनक हो सकता है। हालांकि, वास्तविक रेंज सड़क की स्थिति, वजन और चलाने के तरीके पर निर्भर करेगी।

कम कीमत में मिलेंगे ये खास फीचर्स

कम कीमत के बावजूद Ampere Reo में कई उपयोगी फीचर्स दिए गए हैं। इसमें कीलेस स्टार्ट की सुविधा मिलती है, यानी स्कूटर को बिना पारंपरिक चाबी के स्टार्ट किया जा सकता है।

इसके अलावा, रिवर्स असिस्ट, 3.5 इंच की कलर LCD डिस्प्ले, USB चार्जिंग पोर्ट और LED लाइट्स भी मिलती हैं।

स्कूटर का वजन सिर्फ 74 किलोग्राम है। वहीं, सीट के नीचे 24 लीटर का स्टोरेज स्पेस दिया गया है, जिसमें रोजमर्रा का सामान रखा जा सकता है।

कंपनी इसकी बैटरी पर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी देती है, जो भी पहले पूरा हो।

Ampere Reo कम दूरी के रोजाना सफर के लिए एक किफायती विकल्प हो सकता है। हालांकि, खरीदने से पहले इसकी सीमित टॉप स्पीड, चार्जिंग समय और अपनी जरूरतों पर जरूर ध्यान देना चाहिए।