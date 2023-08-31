शी जिनपिंग के जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल न होने की संभावना: रिपोर्ट

scorecardresearch
इस बीच, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी 9 से 10 सितंबर को भारत में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने में असमर्थता जताई है और कहा है कि रूस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, ब्रिटिश प्रधान मंत्री ऋषि सुनक, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीस सहित अन्य विश्व नेता जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत में उपस्थित होंगे

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 31, 2023 14:09 IST
भारत और चीन में मामले से परिचित सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दिल्ली में होने वाले आगामी जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल न होने की संभावना है। 

रॉयटर्स की रिपोर्ट से पता चला है कि एक अधिकारी ने कहा कि प्रीमियर ली कियांग के 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली बैठक में बीजिंग का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद है। इस बीच, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी 9 से 10 सितंबर को भारत में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने में असमर्थता जताई है और कहा है कि रूस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, ब्रिटिश प्रधान मंत्री ऋषि सुनक, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीस सहित अन्य विश्व नेता जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत में उपस्थित होंगे।

सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रपति बाइडेन आईटीसी मौर्या शेरेटन में रुकेंगे। होटल की हर मंजिल पर सीक्रेट सर्विस कमांडो मौजूद रहेंगे और राष्ट्रपति को 14वीं मंजिल पर उनके कमरे तक ले जाने के लिए एक विशेष लिफ्ट लगाई जाएगी. इसके लिए होटल में करीब 400 कमरे बुक किए गए हैं। दिल्ली में लगभग 23 और एनसीआर में नौ होटल जी20 प्रतिनिधियों की मेजबानी करेंगे। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की 80 टीमें बनाई हैं, जो होटलों में ठहरने वाले मेहमानों की सेवा करेंगी। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इन टीमों में से 75 टीमें शिफ्ट में काम करेंगी।

Aug 31, 2023