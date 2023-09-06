जब SC ने नाम बदलने वाली याचिका की थी खारिज, क्या था मामला?

इंडिया बनाम भारत को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। इस बहस की शुरुआत राष्ट्रपति भवन से आए निमंत्रण पत्र से हुई, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। इस निमंत्रण के सामने आने के बाद ही विपक्ष हमलावर हो गया। 'INDIA' गठबंधन के नेताओं का दावा है कि इंडिया या भारत वाली बहस के पीछे BJP को डर है। तो वहीं, बीजेपी नेता इसे गुलामी की मानसिकता पर चोट बता रहे हैं। खास बात ये है कि 2015 में Supreme Court में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान मोदी सरकार ने कहा था कि देश का नाम इंडिया के बजाय भारत करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में 2016 में ही INDIA का नाम बदलने को लेकर याचिका दाखिल की जा चुकी है। आइए जानते हैं कि तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?

खास बात ये है कि 2015 में मोदी सरकार ने एक जनहित याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि देश का नाम इंडिया के बजाय भारत नहीं किया जाना चाहिए। तब केंद्र सरकार ने दावा किया था, अनुच्छेद 1 में किसी भी बदलाव पर विचार करने के लिए परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत का संविधान अनुच्छेद 1.1 आधिकारिक और अनौपचारिक उद्देश्यों के लिए देश का नाम कैसे रखा जाए, इस पर संविधान का प्रावधान कहता है। इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ है।

बहस की शुरुआत राष्ट्रपति भवन से आए निमंत्रण पत्र से हुई, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था

2016 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट में देश का नाम INDIA से बदलकर भारत रखने की मांगें पहले भी उठ चुकी हैं। 2016 में इंडिया नाम हटाकर भारत करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। तब चीफ जस्टिस TS Thakur और जस्टिस UU Lalit ने याचिकाकर्ता से कहा था कि भारत कहिए या इंडिया, जो मन है। अगर आपका मन भारत कहने का है तो कहिए, अगर कोई इंडिया कहता है तो कहने दीजिए। चार साल बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इंडिया की जगह भारत नाम रखने वाली याचिका को खारिज किया। 2020 में चीफ जस्टिस S A Bobde ने कहा था कि संविधान में भारत और इंडिया दोनों नाम दिए गए हैं।

क्या है मामला?

दरअसल, 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 कार्यक्रम के निमंत्रण को राष्ट्रपति Droupadi Murmu की तरफ से सभी फॉरन डेलीगेट्स को भेजा गया था। पत्र के सबसे ऊपर 'प्रेसिडेंट ऑफ भारत' लिखा था। आम तौर पर ऐसे निमंत्रण में हमनें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इस्तेमाल होते हुए देखा है। संविधान के preamble में भी लिखा जाता है we the people of india, बस यहीं से इंडिया बनाम भारत की बहस शुरू हो गई। खास बात ये है कि राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए निमंत्रण में इंडिया की जगह भारत नाम ऐसे वक्त पर हुआ, जब 2024 चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने विपक्षी दलों ने INDIA गठबंधन बनाया है। ऐसे में विपक्षी दलों का दावा है कि पीएम मोदी INDIA गठबंधन से डरे हुए हैं, इसलिए केंद्र सरकार INDIA का नाम बदलकर भारत करने जा रही है।

