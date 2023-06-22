scorecardresearch
कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में आज शाम व्हाइट हाउस में जिस पैमाने पर भव्य डिनर का आयोजन किया गया है, उसमें ये कहावत बिल्कुल सटीक नजर आ रही है। केसरिया रंग, हिन्दुस्तान का राष्ट्रीय पक्षी मोर, बाजरा... भारत से जुड़े ये कुछ ऐसे रंग हैं जो व्हाइट हाउस के राजकीय डिनर की शोभा बढ़ाएंगे। खाने का टेबल कुछ इस तरह सजेगा कि हर मेहमान को लगेगा कि उसी के लिए ये टेबल खासतौर पर सजाया गया है। अब जानते हैं कि व्हाइट हाउस में होने वाले राजकीय डिनर का मेन्यू क्या है।

Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Jun 22, 2023 11:43 IST
PM नरेंद्र मोदी के सम्मान में आज शाम व्हाइट हाउस में बड़े पैमाने पर भव्य डिनर का आयोजन किया गया है

कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। भारत के प्रधानमंत्री Narendra Modi के सम्मान में आज शाम White House में जिस पैमाने पर भव्य डिनर का आयोजन किया गया है, उसमें ये कहावत बिल्कुल सटीक नजर आ रही है। केसरिया रंग, हिन्दुस्तान का राष्ट्रीय पक्षी मोर,  बाजरा... भारत से जुड़े ये कुछ ऐसे रंग हैं जो व्हाइट हाउस के राजकीय डिनर की शोभा बढ़ाएंगे। खाने का टेबल कुछ इस तरह सजेगा कि हर मेहमान को लगेगा कि उसी के लिए ये टेबल खासतौर पर सजाया गया है।

अब जानते हैं कि व्हाइट हाउस में होने वाले राजकीय डिनर का मेन्यू क्या है। डिनर में पीएम मोदी की पसंद का खास ख्याल रखा गया है। पीएम मोदी शाकाहारी हैं इसलिए इस भोज में सिर्फ शाकाहारी व्यंजन परोसे जाएंगे। इसमें  मेरिनेटेड मिलेट, ग्रिल्ड कॉर्न सलाद जिसमें तरबूज मिला होगा, स्टफ्ड पोर्टेबोले मशरूम, जिसमें केसरिया क्रीम का समावेश होगा, स्ट्राबेरी शॉर्ट केक जैसी खाने की चीजें शामिल होंगी। जब डिनर पर ग्लोबल लीडर्स हों तो खाना सिर्फ जायके के लिए नहीं होता बल्कि इसमें कुछ कूटनीतिक संदेश छोड़ने की भी कोशिश होती।

डिनर में पीएम मोदी की पसंद का खास ख्याल रखा गया है

भारत की पहल पर इस साल को मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आज के डिनर में इसकी छाप भी नजर आएगी। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी लगातार दूसरे दिन डिनर करने वाले हैं। कल Biden दंपति ने पीएम मोदी को निजी डिनर दिया था और आज का डिनर राजकीय भोज होगा, जो किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिए बड़ा सम्मान माना जाता है। ऐसे में व्हाइट हाउस में चल रही तैयारी को पीएम मोदी के बढ़ते ग्लोबल रुतबे के रूप में देखा जा रहा है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 22, 2023