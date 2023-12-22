Ayodhya Airport पर दौरी Plane, Trial Run हुआ पूरा

Ayodhya में बन रहे Ram Mandir को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। साल 2024 में 22 जनवरी के दिन राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले यात्रियों के आवागमन को आसान बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसी क्रम में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई मिसाल पेश की है। राम नगरी में भक्तों को आने में किसी की तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक का निर्माण किया गया है। जिनका लोकापर्ण 30 दिसंबर को PM Modi द्वारा किया जाएगा। लेकिन उद्घाटन से पहले अयोध्या के Shriram International Airport पर आज (22 दिसंबर) फ्लाइट का ट्रायल हुआ। एयरपोर्ट के रनवे पर एयरक्राफ्ट को उतारा गया, जिसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई। अयोध्या एयरपोर्ट पर ट्रायल के लिए वायुसेना का एक विमान उतारा गया है। इस लैंडिंग से समझने की कोशिश की जा रही थी कि यात्रियों का जहाज यहां कैसे उतरेगा।

आपको बता दें कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समय 22 जनवरी (2024) के दिन 12 बजकर 20 मिनट तय किया गया है। इस समारोह के लिए देश की कई बड़ी हस्तियों को न्योता भेजा गया है। श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक, प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से लगातार राम मंदिर परिसर में पूजा का आयोजन किया जाएगा। यह पूजा 48 दिनों तक चलेगी। इसे 48 दिनों के प्रतिष्ठान को 'पूजा मंडल' कहा जा रहा है। इसका नेतृत्व विश्व तीर्थ प्रपन्नाचार्य करेंगे जो राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। आपको बता दें कि 23 जनवरी से आम जनता के लिए राम मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। मंदिर परिसर में बचे अन्य कामों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसकी निगरानी खुद उत्तर प्रदेश के CM Yogi Adityanath कर रहे हैं।