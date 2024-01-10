Tour Package: माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए IRCTC लाया शानदार पैकेज, जानें टूर की तारीख और किराया

टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए IRCTC वक्त-वक्त पर टूर पैकेज लॉन्च करता रहता है। आईआरसीटीसी देश-विदेश के टूर पैकेज अपने यात्रियों के लिए लॉन्च करता है। इसी कड़ी में आईआरसीटीसी आपके लिए लेकर आया है Mata Vaishno Devi के दर्शन का खास मौका। इस टूर पैकेज की शुरुआत देश की राजधानी New Delhi से होगी।

कहां से मिलेगी ट्रेन?

03 दिन और 04 दिन के इस पैकेज के लिए आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी होगी। इस पैकेज के लिए आपको 15 जनवरी को नई दिल्ली से ट्रेन मिलेगी। गाड़ी संख्या 12425 राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात 8 बजकर 40 मिनट पर छूटेगी। रातभर की यात्रा के बाद आप अगली सुबह Jammu रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे।

कहां-कहां घूमने का मौका?

जम्मू रेलवे स्टेशन पर आप सुबह पांच बजे पहुंचेंगे। यहां से आपको कटरा के लिए नॉन एसी गाड़ी में ले जाया जाएगा। कटरा के रास्ते में आपको सरस्वती धाम पहुंचेंगे। यहां आपको यात्रा की पर्ची लेनी होगी। यात्रा पर्ची लेने के बाद आपको होटल चेक इन करवाया जाएगा। इसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करवाया जाएगा। नाश्ते के बाद आपको बाणगंगा छोड़ा जाएगा। यहां पहुंच कर आप माता वैष्णो के दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद आप वापस होटल आएंगे और डिनर करेंगे। रात में रुकने की व्यवस्था होटल में ही होगी। तीसरे दिन आप सुबह नाश्ता करने के बाद आसपास के इलाकों में घूम सकेंगे। दोपहर 12 बजे आप होटल से चेक आउट करेंगे। लंच के बाद दोपहर 02 बजे के करीब आप जम्मू रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होंगे। रास्ते में आपको कांड कंडोली मंदिर, रघुनाथजी मंदिर और बागे बाहु उद्यान घूमने का मौका मिलेगा। इसके बाद आपको जम्मू रेलवे स्टेशन छोड़ दिया जाएगा। रात को 9 बजकर 25 मिनट पर आपको जम्मू राजधानी बोर्ड करनी होगी। इसके बाद, रातभर की यात्रा के बाद आप अगली सुबह नई दिल्ली पहुंचेंगे।

कितना होगा किराया?

एक व्यक्ति की टिकट बुकिंग पर आपको 10395 रुपये खर्च करने होंगे। दो लोगों की बुकिंग पर आपको प्रति व्यक्ति 7855 रुपये खर्च करने होंगे। तीन लोगों की बुकिंग पर आपको प्रति व्यक्ति 6795 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, यात्रा में अगर आपके साथ कोई 5 से 11 साल का बच्चा है तो बेड सहित बुकिंग के लिए आपको प्रति बच्चा 6160 रुपये खर्च करने होंगे। बिना बेड की बुकिंग के लिए आपको प्रति बच्चा 5145 रुपये खर्च करने होंगे।

कैसे करें बुकिंग?

अगर आपको इस पैकेज के तहत बुकिंग करनी है तो आप आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। वहीं, बुकिंग या पैकेज से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप 717641764,9717648888,8287930712, 8287930620, 8287930751, 8287930715, 8287930718 पर कॉल कर सकते हैं।