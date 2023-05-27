'The Kerala Story' को पश्चिम बंगाल में मिला 'अच्छा रिस्पॉन्स'
'The Kerala Story' फिल्म को लेकर लगातार पूरे देश में विवाद चल रहा था, फिल्म को लेकर कई विवादित टिप्पणी देखने को मिली। लेकिन इस फिल्म को लेकर जिस राज्य में सबसे ज्यादा विवाद देखने को मिला वो हैं पश्चिम बंगाल।मुख्यमंत्री एवं TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी के निर्देश पर पूरे राज्य में फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिए थे। राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद अदालत ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए फिल्म को फिर को पूरे राज्य में चलाने का निर्देश दिया।
बंगाल में 60 से अधिक सिनेमा हॉलों ने अन्य अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली फिल्मों को केरल स्टोरी के लिए स्लॉट आंवटित किए हैं । स्लॉट अब भरे जाने के साथ, सिनेमा हॉल ने अपने स्क्रीनिंग शेड्यूल में केरल स्टोरी को समायोजित करने में असमर्थता व्यक्त की है। EIMPA के अधिकारी ने कहा, "हमने उन्हें कई टाइम स्लॉट की पेशकश की, लेकिन उन्होंने फिल्म को प्रदर्शित करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई हैं । लेकिन जहां पर फिल्म को दिखाया जा रहा है वहां फिल्म अच्छी कर रही है।
Adaa Sharma की स्टार फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली साल 2023 की दूसरी फिल्म बन चुकी है। हालांकि फिल्म की कमाई अब घटनी शुरू हो गई है। रिलीज के 19वें दिन 'द केरला स्टोरी' ने महज 3.5 करोड़ का कारोबार किया था।
जो फिल्म का अब तक का सबसे कम कलेक्शन है।