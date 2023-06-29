अब 10 जुलाई तक हिरासत में रहेंगे Supertech के CMD RK Arora

scorecardresearch
रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक (Supertech) के मालिक आर.के. अरोड़ा (RK Arora) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 जुलाई तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने अरोड़ा को पूछताछ के लिए 10 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेजा है। ड्यूटी सत्र न्यायाधीश देवेंदर कुमार जंगाला ने एजेंसी द्वारा दाखिल एक आवेदन पर अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने अरोड़ा की 14 दिन की हिरासत की मांग की थी। ईडी ने अपने आवेदन में अदालत से कहा कि मामले और पूछताछ की जरूरत है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 29, 2023 12:45 IST
रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक (Supertech) के मालिक आर.के. अरोड़ा (RK Arora) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 जुलाई तक ED की हिरासत में रहेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने अरोड़ा को पूछताछ के लिए 10 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेजा है। ड्यूटी सत्र न्यायाधीश Devendra Kumar Grille ने एजेंसी द्वारा दाखिल एक आवेदन पर अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने अरोड़ा की 14 दिन की हिरासत की मांग की थी। ईडी ने अपने आवेदन में अदालत से कहा कि मामले और पूछताछ की जरूरत है। 

Also Read: Supertech के CMD RK Arora को ED ने किया गिरफ्तार

आर के आरोड़ा पर आरोप लगाया गया है कि सुपरटेक लिमिटेड और ग्रुप की दूसरी कंपनियों ने होम बायर्स से पैसा जुटाया। साथ ही फ्लैट बनाने के नाम से बैंकों से लोन भी लिया। और इस फंड को ग्रुप की दूसरी कंपनियों के नाम जमीन खरीदने के लिए डायवर्ट कर दिया गया। इन जमीनों को फिर से बैंकों से कर्ज लेने के लिए गिरवी रख दिया गया। सुपरटेक ग्रुप ने बैंकों को पेमेंट करने में भी डिफॉल्ट किया। ऐसे करीब 1,500 करोड़ के लोन एनपीए बन गए हैं।

