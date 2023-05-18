बन गई बात सिद्धारमैया होंगे मुख्यमंत्री, DK बनेंगे डिप्टी, 20 मई को होगा शपथग्रहण

Karnataka विधानसभा में कांग्रेस को भारी बहुमत तो मिल गया था लेकिन CM की कुर्सी को लेकर पेंच फंस गया था। लेकिन अब सभी अटकलों पर विराम लग गया है। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धारमैया होंगे वहीं पर उप मुख्यमंत्री के तौर पर DK Shivkumar पद संभालेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। 20 मई को मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह भी होना है तो वहीं पर कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया है कि राज्य में सिर्फ एक ही उप मुख्यमंत्री होंगे और वह डीके शिवकुमार है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसका ऐलान किया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी चुनावी कैंपेन में DK शिवकुमार की भूमिका और उनकी काबिलियत को लेकर तारीफ की। इस बीच सोमवार को सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचे थे, वहीं, DK शिवकुमार मंगलवार को दिल्ली पहुंचे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों ही नेता दिल्ली में जमे रहे और बैठकों का दौर चलता रहा, काफी मंथन के बाद CM और डिप्टी CM पद के लिए दोनों नेताओ के नाम पर सहमति बन पाई है। सभी समुदायों को बैंलेस करने के लिए एक तीसरे फॉर्मूले की भी चर्चा चल रही थी,इस बीच बुधवार को एक अन्य दावेदार के तौर पर पूर्व उपमुख्यमंत्री G परमेश्वर का भी नाम सामने आया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने अपने दम पर जीत हासिल की है, 135 सीटों के साथ पार्टी बहुमत के आंकड़े (113) से काफी आगे निकल गई,वहीं, BJP अपनी सत्ता नहीं बचा पाई और वोट शेयर में मामूली कमी के बावजूद उसे 66 सीटें मिलीं। रिजल्ट से पहले किंगमेकर और फिर किंग होने का दावा करने वाली HD कुमारस्वामी की पार्टी JDS को महज 19 सीटों पर है सिमट गयी है।