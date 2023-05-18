scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपरदेसबन गई बात सिद्धारमैया होंगे मुख्यमंत्री, DK बनेंगे डिप्टी, 20 मई को होगा शपथग्रहण

बन गई बात सिद्धारमैया होंगे मुख्यमंत्री, DK बनेंगे डिप्टी, 20 मई को होगा शपथग्रहण

Karnataka विधानसभा में कांग्रेस को भारी बहुमत तो मिल गया था लेकिन सीएम की कुर्सी को लेकर पेंच फंस गया था। लेकिन अब सभी अटकलों पर विराम लग गया है। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धारमैया होंगे वहीं पर उप मुख्यमंत्री के तौर पर डीके शिवकुमार पद संभालेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। 20 मई को मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह भी होना है तो वहीं पर कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया है कि राज्य में सिर्फ एक ही उप मुख्यमंत्री होंगे और वह डीके शिवकुमार है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसका ऐलान किया।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: May 18, 2023 17:24 IST
Karnataka में नए CM तौर पर सिद्धारमैया होंगे वहीं पर उप मुख्यमंत्री के तौर पर DK शिवकुमार पद संभालेंगे
Karnataka में नए CM तौर पर सिद्धारमैया होंगे वहीं पर उप मुख्यमंत्री के तौर पर DK शिवकुमार पद संभालेंगे

Karnataka विधानसभा में कांग्रेस को भारी बहुमत तो मिल गया था लेकिन CM की कुर्सी को लेकर पेंच फंस गया था। लेकिन अब सभी अटकलों पर विराम लग गया है।  कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धारमैया होंगे वहीं पर उप मुख्यमंत्री के तौर पर DK Shivkumar पद संभालेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। 20 मई को मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह भी होना है तो वहीं पर कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया है कि राज्य में सिर्फ एक ही उप मुख्यमंत्री होंगे और वह डीके शिवकुमार है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसका ऐलान किया। 

advertisement

Also Read: अर्जुन राम मेघवाल बने नए कानून मंत्री

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी चुनावी कैंपेन में DK शिवकुमार की भूमिका और उनकी काबिलियत को लेकर तारीफ की। इस बीच सोमवार को सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचे थे, वहीं, DK शिवकुमार मंगलवार को दिल्ली पहुंचे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों ही नेता दिल्ली में जमे रहे और बैठकों का दौर चलता रहा, काफी मंथन के बाद CM और डिप्टी CM पद के लिए दोनों नेताओ के नाम पर सहमति बन पाई है। सभी समुदायों को बैंलेस करने के लिए एक तीसरे फॉर्मूले की भी चर्चा चल रही थी,इस बीच बुधवार को एक अन्य दावेदार के तौर पर पूर्व उपमुख्यमंत्री G परमेश्वर का भी नाम सामने आया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने अपने दम पर जीत हासिल की है, 135 सीटों के साथ पार्टी बहुमत के आंकड़े (113) से काफी आगे निकल गई,वहीं, BJP अपनी सत्ता नहीं बचा पाई और वोट शेयर में मामूली कमी के बावजूद उसे 66 सीटें मिलीं। रिजल्ट से पहले किंगमेकर और फिर किंग होने का दावा करने वाली HD कुमारस्वामी की पार्टी JDS को महज 19 सीटों पर है सिमट गयी है। 

इस बार कांग्रेस ने अपने दम पर जीत हासिल की है
इस बार कांग्रेस ने अपने दम पर जीत हासिल की है

 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 18, 2023