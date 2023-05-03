scorecardresearch
SC के कॉलेजियम ने खारिज की IB की रिपोर्ट, 3 नामों की फिर से सिफारिश

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसफ के कॉलेजियम ने शैलेश प्रमोद ब्रह्मे, फिरदौस फिरोज पूनीवाला और जितेंद्र शांति लाल जैन पर खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उनके नाम की फिर से सिफारिश की है। पूनीवाला के लिए कॉलेजियम ने लिखा कि वो न केवल कानून और न्याय शास्त्र में विशिष्ट योग्यता रखते हैं, बल्कि अल्पसंख्यक पारसी समुदाय से हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 3, 2023 13:34 IST
SC के कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में तीन वकीलों को जज नियुक्त करने की सिफारिश की।

Supreme Court  के कॉलेजियम ने Bombay High Court में तीन वकीलों को जज नियुक्त करने की सिफारिश की। इसके लिए कॉलेजियम ने खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट को नजरंदाज कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसफ के कॉलेजियम ने शैलेश प्रमोद ब्रह्मे, फिरदौस फिरोज पूनीवाला और जितेंद्र शांति लाल जैन पर खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उनके नाम की फिर से सिफारिश की है।

तीनों वकीलों के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को फिर से भेजी है।

पूनीवाला के लिए कॉलेजियम ने लिखा कि वो न केवल कानून और न्याय शास्त्र में विशिष्ट योग्यता रखते हैं, बल्कि अल्पसंख्यक पारसी समुदाय से हैं। इससे बेंच को विविधता भी मिलती है और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व भी यानी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने IB की आपत्तियों को खारिज करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए तीनों वकीलों के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को फिर से भेजी है।


एक लेख के कारण पूनीवाला के नाम पर आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट ने आईबी की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि फिरदौस फिरोज पूनीवाला के सीनियर ने 2020 में भाषण की स्वतंत्रता और देश में अभिव्यक्ति की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए लेख लिखा था। उस लेख का उनकी अपनी योग्यता या साख से कोई संबंध नहीं है। पूनीवाला के पूर्व सीनियर वकील द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उनकी अपनी क्षमता या साख पर कोई असर नहीं पड़ा। जूनियर और सीनियर के बीच कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होता है।

