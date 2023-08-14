CJI की तस्वीर वाली फर्जी पोस्ट पर अब कार्रवाई की तैयारी
प्रेस नोट जारी कर बताया गया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में यह आया है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट में देश के मुख्य न्यायाधीश की फाइल फोटो का इस्तेमाल कर उसे गलत तथ्यों के साथ प्रसारित किया जा रहा है. यह पोस्ट फर्जी, गलत इरादे वाली और शरारतपूर्ण है।
सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर भारत के मुख्य न्यायाधीश DY Chandrachud की तस्वीर के साथ एक संदेश लोगों को भेजा रहा जिसमें दावा किया गया है कि सीजेआई ने लोगों से सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहा है। Supreme Court ने इस तरह के पोस्ट को फर्जी बताया है और अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई की तैयारी है। सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने कहा है कि 'यह फर्जी फॉरवर्ड है। कोई भी सीजेआई कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा, सीजेआई चंद्रचूड़ जैसा महान व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं। उनके नाम पर इतनी गंभीर शरारत के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और उठाए जाएंगे।हालांकि इस संबंध में अभी तक सीजेआई के कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
