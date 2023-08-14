CJI की तस्वीर वाली फर्जी पोस्ट पर अब कार्रवाई की तैयारी

सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर भारत के मुख्य न्यायाधीश DY Chandrachud की तस्वीर के साथ एक संदेश लोगों को भेजा रहा जिसमें दावा किया गया है कि सीजेआई ने लोगों से सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहा है। Supreme Court ने इस तरह के पोस्ट को फर्जी बताया है और अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई की तैयारी है। सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने कहा है कि 'यह फर्जी फॉरवर्ड है। कोई भी सीजेआई कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा, सीजेआई चंद्रचूड़ जैसा महान व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं। उनके नाम पर इतनी गंभीर शरारत के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और उठाए जाएंगे।हालांकि इस संबंध में अभी तक सीजेआई के कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

वहीं प्रेस नोट जारी कर बताया गया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में यह आया है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट में देश के मुख्य न्यायाधीश की फाइल फोटो का इस्तेमाल कर उसे गलत तथ्यों के साथ प्रसारित किया जा रहा है, यह पोस्ट फर्जी, गलत इरादे वाली और शरारतपूर्ण है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ऐसा कोई पोस्ट जारी नहीं किया गया है और न ही उन्होंने ऐसे किसी पोस्ट के लिए किसी को अधिकृत किया है। इस संबंध में कानून-प्रवर्तन अधिकारियों के साथ मिलकर उचित कार्रवाई की जा रही है।