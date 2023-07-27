PM ने जारी की किसान सम्मान निधि, किसानों को मिली 14वीं किस्त

पीएम Narendra Modi ने आज सीकर में किसानों के लिए 14वीं किसान सम्मान निधि जारी कर दी। केंद्र सरकार इस योजना के तहत भूमिधारक किसानों और उनके परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता देती है। इस पहल की घोषणा Piyush Goyal ने 1 फरवरी, 2019 को 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान की थी। सभी भूमिधारक किसान परिवार, जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि है, योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं।

एनपीसीआई से जुड़े बैंक खाते के लिए, लाभार्थी अगली किस्त प्राप्त करने के लिए स्थानीय डाकघर में जा सकते हैं और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) में एक नया (डीबीटी सक्षम) खाता खोल सकते हैं। 14वें भुगतान का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को अपना ईकेवाईसी पूरा करना होगा। लाभार्थी अपने पंजीकृत आधार मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से ईकेवाईसी को सत्यापित कर सकता है और इसका उल्लेख पीएम-किसान पोर्टल पर भी किया गया है। लाभार्थी विवरण जांचने के लिए PMKISAN GOI ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आधार मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं।