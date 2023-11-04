PM Modi ने वादा किया पूरा, Kanker रैली में स्केच लिए खड़ी बच्ची को लिखी चिट्ठी

scorecardresearch
NewsपरदेसPM Modi ने वादा किया पूरा, Kanker रैली में स्केच लिए खड़ी बच्ची को लिखी चिट्ठी

प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के कांकेर में 'विजय संकल्प' रैली को संबोधित कर रहे थे। इसमें उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर जमकर निशाना साधा था और कहा था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के समर्थन में जो आंधी चल रही है, उसकी एक झलक यहां कांकेर में भी दिख रही है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Nov 4, 2023 17:01 IST
चुनावी रैली के दौरान PM Modi ने एक छोटी सी बच्ची को संबोधित किया था और उसे कहा था कि मैं जल्द ही तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा
चुनावी रैली के दौरान PM Modi ने एक छोटी सी बच्ची को संबोधित किया था और उसे कहा था कि मैं जल्द ही तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा

Chhattisgarh में बीते दिनों एक चुनावी रैली के दौरान PM Modi ने एक छोटी सी बच्ची को संबोधित किया था और उसे कहा था कि मैं जल्द ही तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा। अब पीएम मोदी ने अपना वादा पूरा करते हुए उस बच्ची को चिट्ठी लिखी है। दरअसल Kanker में पीएम मोदी की रैली में एक बच्ची उनका भाषण सुनने आई थी। इस दौरान बच्ची पीएम मोदी की बनाई गई तस्वीर उन्हें भेंट करना चाहती थी जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा था कि बेटी तुम थक जाओगी। अपनी तस्वीर पुलिसकर्मी को दे दो वो मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा। अब प्रधानमंत्री ने उस बच्ची को चिट्ठी लिखकर आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि आप जैसी बेटियां देश की भविष्य हैं।

3 नवंबर को पीएम मोदी ने कांकेर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। जब पीएम मोदी भाषण दे रहे थे, उसी दौरान भीड़ में एक बच्ची ने प्रधानमंत्री मोदी का स्केच हाथों में लेकर ऊपर उठाया। जब पीएम मोदी की नजर स्केच लेकर खड़ी उस बच्ची पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत कहा कि बेटी मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देख ली है। तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्ची से कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। पुलिस के जवानों से मैं कहता हूं कि तस्वीर बेटी देना चाहती है तो ले लीजिए और ये मुझ तक जरूर पहुंच जाएगी। बेटी अपना पता उस पर लिख देना। मैं तुझे जरूर चिट्ठी लिखूंगा। प्रधानमंत्री ने जब यह बात कही तो बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पीएम मोदी की प्रतिक्रिया के बाद बच्ची बेहद खुश दिखी। प्रधानमंत्री की बच्ची के प्रति ऐसी सह्रदयता पर लोग तारीफ करने लगे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के कांकेर में 'विजय संकल्प' रैली को संबोधित कर रहे थे। इसमें उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर जमकर निशाना साधा था और कहा था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के समर्थन में जो आंधी चल रही है, उसकी एक झलक यहां कांकेर में भी दिख रही है। 

3 नवंबर को पीएम मोदी ने कांकेर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था

