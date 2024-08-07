Paris Olympics 2024: Vinesh Phogat हो गई हैं disqualified, नहीं जीत पायेंगी Paris Olympics Medal

जब आप सफलता के बहुत क़रीब होकर किसी एक कारण से उस सफलता को हासिल ना कर सको तो कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ हुआ है भारत की बेटी विनेश फोगट के साथ। विनेश फोगाट जब भारत के लिए खेल रही थीं लेकिन उनकी ज़िंदगी में आ गया का एक दुखद मोड़ जब पहलवान को पेरिस ओलंपिक्स (Paris Olympics) से अयोग्य (disqualified) घोषित किया गया।

advertisement

वह अपने 50 किलोग्राम स्वर्ण पदक मुकाबले की सुबह वजन नहीं उठा सकीं। दरअसल विनेश का वज़न निर्धारित सीमा से लगभग 100 ग्राम अधिक था, जिसके कारण उन्हें अयोग्य यानी INELIGIBLE ठहराया गया है और इस पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया गया है।

Also Read: Paris Olympic Games 2024: India और Argentina के बीच पूल बी हॉकी मैच 1-1 से हुआ ड्रॉ

प्रतियोगिता के नियमों के मुताबिक, Vinesh Phogat जीते हुए रजत पदक के लिए भी पात्र नहीं होंगी और अब 50 किग्रा में सिर्फ स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता होंगे। खबरों के मुताबिक़ विनेश ने मंगलवार के मुकाबलों के लिए वजन तो बनाया लेकिन नियमों के अनुसार पहलवानों को प्रतियोगिता के दोनों दिन अपने तय वजन सीमा के भीतर रहना होता है।

तमाम बाधाओं को पार कर फाइनल में पहुंचने वाली विनेश का वजन मंगलवार की रात करीब दो किलो अधिक था। वह पूरी रात सोई नहीं और मानदंडों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ किया - जॉगिंग से लेकर स्किपिंग और साइकिलिंग भी की लेकिन हर एक कोशिश के बाद भी उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है।

सूत्रों ने कहा कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें अंतिम 100 ग्राम कम करने का मौका देने के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध भी किया, लेकिन उनकी सभी दलीलों को अनसुना कर दिया गया।

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब फोगट को 50 किलोग्राम वर्ग में वजन उठाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। यह 53 किलोग्राम वर्ग की तुलना में कम है जहां वह आमतौर पर प्रतिस्पर्धा करती है। ओलंपिक क्वालीफायर के दौरान भी उन्हें इसी तरह की परीक्षा का सामना करना पड़ा था, जहां वह मामूली अंतर से कट में पहुंची थीं।

मंगलवार को फोगाट ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गईं हैं। स्वर्ण पदक मुकाबले के रास्ते में उन्होंने दुनिया की नंबर 1 और जापान की ऑड-ऑन पसंदीदा Yui Susaki को चौंका दिया और इसके बाद यूक्रेन और क्यूबा के पहलवानों पर दो और शानदार जीत हासिल की है।