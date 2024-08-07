Paris Olympics 2024: विनेश फोगट को डिहाइड्रेशन के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया

भारतीय पहलवान विनेश फोगट को बुधवार को पेरिस में महिला 50 किग्रा फाइनल मुकाबले से डिस्क्वालिफाई होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों के अनुसार, 29 वर्षीय एथलीट डिहाइड्रेशन के कारण गिर पड़ीं।

विनेश की डिस्क्वालिफिकेशन प्रतियोगिता के दूसरे दिन होने वाले वजन मापने के दौरान आई जब उन्हें 150 ग्राम अधिक वजन होने पर रोक दिया गया। वह ओलंपिक गोल्ड मेडल मुकाबले की तैयारी कर रही थीं, लेकिन वजन मापने में शामिल नहीं हो पाईं।

advertisement

Also Read; Paris Olympics 2024: Vinesh Phogat हो गई हैं disqualified, नहीं जीत पायेंगी Paris Olympics Medal

वर्तमान में, विनेश ओलंपिक गांव के पॉलीक्लिनिक में आराम कर रही हैं, जहां उनकी स्थिति स्थिर है। दुर्भाग्य से, भारतीय प्रतिनिधिमंडल के पास फैसले पर अपील करने का कोई विकल्प नहीं है। विनेश, उनके कोच और सपोर्ट स्टाफ के प्रयासों के बावजूद, जिसमें उनके बाल काटने और रक्त निकालने जैसे कट्टर उपाय शामिल थे, वांछित परिणाम प्राप्त करने में असमर्थ रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मामले से जुड़ी जानकारी प्राप्त की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मामले पर पहली जानकारी प्राप्त करने और विनेश के झटके के बाद भारत के लिए उपलब्ध किसी भी विकल्प का पता लगाने के लिए आईओए अध्यक्ष पी.टी. उषा से बात की। यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों के अनुसार, "यदि कोई एथलीट वजन मापने में शामिल नहीं होता है या उसमें सफल नहीं होता है, तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा और उसे रैंक के बिना अंतिम स्थान पर रखा जाएगा।"

विनेश भारत की पहली महिला पहलवान हैं जिन्हें वजन मापने में विफल होने के कारण फाइनल से डिस्क्वालिफाई किया गया है। मंगलवार, 6 अगस्त, 2024 को उन्होंने क्यूबा की युस्नेलिस गुज़मान को 5-0 से हराकर महिला 50 किग्रा स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रच दिया था, जिससे भारत के लिए पदक सुरक्षित हो गया था।

भारतीय ओलंपिक संघ ने बयान में क्या कहा?

"भारतीय प्रतिनिधिमंडल को विनेश फोगट की महिला कुश्ती 50 किग्रा वर्ग से डिस्क्वालिफिकेशन की खबर दुख के साथ साझा करना पड़ रहा है। रात भर की कड़ी मेहनत के बावजूद, वह सुबह 50 किग्रा से कुछ ग्राम अधिक वजन में आईं। इस समय प्रतिनिधिमंडल द्वारा कोई और टिप्पणी नहीं की जाएगी। भारतीय टीम विनेश की गोपनीयता का सम्मान करने और चल रही प्रतियोगिताओं पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध करती है," भारतीय ओलंपिक संघ ने एक बयान में कहा।

विनेश और साक्षी मलिक पूर्व कुश्ती महासंघ नेतृत्व द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ पहलवानों के विरोध में प्रमुख चेहरे रहे हैं। 53 किग्रा वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने वाली विनेश को ओलंपिक क्वालीफाई करने के लिए 50 किग्रा वर्ग में स्विच करना पड़ा।

विनेश फोगाट ने अप्रैल में पीटीआई को दिया था यह बयान

advertisement

"मुझे अपना वजन बहुत बेहतर प्रबंधित करना होगा। मैंने खुद को इतने लंबे समय बाद 50 किग्रा तक लाया है, इसलिए मैं इसे बनाए रखने की कोशिश करूंगी। मेरे लिए वजन नहीं बढ़ाना आसान नहीं है क्योंकि मेरी मांसपेशियों का द्रव्यमान बहुत अधिक है," विनेश ने अप्रैल में भारत के लिए 50 किग्रा क्वोटा सुरक्षित करने के बाद पीटीआई से कहा था।

विनेश ने पहले रियो ओलंपिक और टोक्यो गेम्स में भी दिल टूटने वाले अनुभव झेले, जहां वह शुरुआती दौर में ही बाहर हो गईं, हालांकि वह प्रमुख दावेदार थीं।