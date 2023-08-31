पाकिस्तान के राष्ट्रपति अल्वी ने मांगी ज्यादा सैलरी, लिखी चिट्ठी

scorecardresearch
राष्ट्रपति सचिवालय ने अपने पत्र में लिखा, चीफ जस्टिस की सैलरी में 2021 से लेकर 2023 तक की अवधि तक में सैलरी में दोगुना इजाफा हुआ। यह सैलरी राष्ट्रपति के आदेश पर बढ़ाई गई. चीफ जस्टिस की सैलरी 01 जुलाई 2021 से 1,024,324 लाख रुपये प्रति महीना और 1 जुलाई 2023 से 1,229,189 प्रति महीना हो गया।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 31, 2023 12:33 IST
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग की है। पाकिस्तान में पहली बार 1 जुलाई 2021 से और दूसरा 1 जुलाई 2023 से अभी राष्ट्रपति का मासिक वेतन 846,550 रुपए है. अब अल्वी चाहते हैं कि उनकी सैलरी 1229190 रुपए प्रति महीने कर दी जाए।

राष्ट्रपति सचिवालय ने अपने पत्र में लिखा, चीफ जस्टिस की सैलरी में 2021 से लेकर 2023 तक की अवधि तक में सैलरी में दोगुना इजाफा हुआ। यह सैलरी राष्ट्रपति के आदेश पर बढ़ाई गई. चीफ जस्टिस की सैलरी 01 जुलाई 2021 से 1,024,324 लाख रुपये प्रति महीना और 1 जुलाई 2023 से 1,229,189 प्रति महीना हो गया। हालांकि, राष्ट्रपति का वेतन किसी भी सार्वजनिक पद धारक यानी पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश के वेतन से एक रुपये अधिक के निर्धारित सिद्धांत के संबंध में नहीं बढ़ाया गया था।

राष्ट्रपति सचिवालय की सिफारिश के बाद सचिव कैबिनेट ने मामले को पाकिस्तान के कानून मंत्रालय को भेज दिया है। मामला वित्त विभाग को भी भेजा गया, जिसने 22 अगस्त को राष्ट्रपति (वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1975 की चौथी अनुसूची में संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के वेतन में प्रस्तावित वृद्धि का भी समर्थन किया. उम्मीद है कि मामला मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा।

बताया जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति की सैलरी में बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है, तो उन्हें बड़ी बकाया राशि मिलेगी।
 

