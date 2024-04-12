scorecardresearch
Pakistan Economy Latest News: पाकिस्तान पर फिर छाए संकट के बादल

आपूर्ति पक्ष पर, इसने कहा कि कृषि में बाढ़ के बाद की रिकवरी से विकास को बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि बेहतर मौसम की स्थिति और सब्सिडी वाले ऋण और कृषि इनपुट के सरकारी पैकेज से खेती के तहत विस्तारित क्षेत्र और बेहतर पैदावार का समर्थन करने के कारण उत्पादन कम आधार से बढ़ेगा। उच्च कृषि उत्पादन से विनिर्माण का विस्तार करने में मदद मिलेगी, जिसे महत्वपूर्ण आयातित इनपुट की बढ़ती उपलब्धता से भी लाभ होगा।

New Delhi ,UPDATED: Apr 12, 2024 18:51 IST
एशियाई विकास बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान का आर्थिक परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है

Asian Development Bank ने कहा है कि Pakistan का आर्थिक परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता स्थिरीकरण और सुधार प्रयासों की स्थिरता के लिए एक प्रमुख जोखिम बनी रहेगी। मनीला स्थित बैंक  ने अपने 'एशियाई विकास परिदृश्य' में कहा कि मध्य पूर्व में संघर्ष के बढ़ने से संभावित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान अर्थव्यवस्था पर भार डालेंगे, डॉन अखबार ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि यदि सुधार लागू किए जाते हैं, तो इस वित्तीय वर्ष में विकास धीरे-धीरे फिर से शुरू होने और अगले साल थोड़ा सुधार होने का अनुमान है। 

वित्तीय वर्ष

एडीबी ने वित्तीय वर्ष 2024 (30 जून, 2024 को समाप्त) में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है और फिर वित्तीय वर्ष 2025 में धीरे-धीरे 2.8 प्रतिशत तक सुधार होगा, जो उच्च आत्मविश्वास, कम मैक्रो-इकोनॉमिक असंतुलन, संरचनात्मक सुधारों पर पर्याप्त प्रगति, अधिक राजनीतिक स्थिरता और बेहतर बाहरी स्थितियों से प्रेरित है। इसने कहा कि सकारात्मक वृद्धि की ओर वापसी कृषि और उद्योग दोनों में सुधार से आएगी। इस बीच, 2024 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद थी, जो सुधार उपायों पर प्रगति और एक नई और अधिक स्थिर सरकार में संक्रमण से जुड़े निजी क्षेत्र के निवेश में उछाल से प्रेरित थी। एडीबी ने कहा कि बाढ़, अनिश्चितता और बाधित बाहरी समर्थन के कारण सार्वजनिक निवेश में गिरावट और निजी निवेश और उद्योग में संकुचन के कारण अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई। 

रिपोर्ट

रिपोर्ट में आगे अनुमान लगाया गया है कि इस साल मुद्रास्फीति लगभग 25 प्रतिशत रहेगी, जो ऊर्जा की उच्च कीमतों के कारण है, लेकिन 2025 में इसमें कमी आने की उम्मीद है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, एडीबी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मध्यम अवधि के सुधार एजेंडे के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से समर्थन बाजार की धारणा में काफी सुधार करेगा और अन्य स्रोतों से किफायती बाहरी वित्तपोषण को उत्प्रेरित करेगा। आपूर्ति पक्ष पर, इसने कहा कि कृषि में बाढ़ के बाद की रिकवरी से विकास को बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि बेहतर मौसम की स्थिति और सब्सिडी वाले ऋण और कृषि इनपुट के सरकारी पैकेज से खेती के तहत विस्तारित क्षेत्र और बेहतर पैदावार का समर्थन करने के कारण उत्पादन कम आधार से बढ़ेगा। उच्च कृषि उत्पादन से विनिर्माण का विस्तार करने में मदद मिलेगी, जिसे महत्वपूर्ण आयातित इनपुट की बढ़ती उपलब्धता से भी लाभ होगा।

Apr 12, 2024