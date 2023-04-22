होटल एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ओयो के सीईओ और संस्थापक रितेश अग्रवाल ने नागपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान के स्नातक छात्रों के साथ अपनी मां की कहानी शेयर की। ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, अग्रवाल ने खुलासा किया कि उनकी मां के ये शब्द हमेशा उनके साथ गूंजते रहे हैं।

उन्होंने छात्रों के साथ अपनी अमूल्य सलाह साझा करते हुए कहा कि यह उनके जीवन में बहुत महत्व रखता है। रितेश अग्रवाल ने ट्वीटर पर लिखा,''जो पेड सबसे बड़े होते हैं, वो सबसे ज्यादा झुके हुए होते हैं।" (आप जीवन में जितने अधिक सफल होंगे, आपको उतने ही अधिक जड़ से जुड़े होने चाहिए।)

रितेश ने आगे कहा कि इसलिए जैसे-जैसे आप जीवन में अधिक सफल होते जाते हैं, आपको यह याद रखना चाहिए कि आप जहां आज हैं या जहां आप दो साल पहले थे जब आप यहां आए थे, उस पर टिके रहना चाहिए, क्योंकि आपको यह नहीं भूलना चाहिए आप उत्कृष्टता का पीछा कर रहे हैं और आप दुनिया में सबसे बड़ा व्यवसाय बनाना चाहते हैं, लेकिन यह कहने के लिए कि मैं रायगढ़ से आता हूं और मैं इस सकारात्मक अंतर को बनाना चाहता हूं, जीवन के हर बिट में महत्वपूर्ण है।''

रितेश ने नागपुर के छात्रों को सलाह दी है कि जब आपको सफलता मिले तो खुद को भगवान ना समझें। क्योंकि इससे आपके अंदर अहंकार आ सकता है। आईआईएम नागपुर के दीक्षांत समारोह में रितेश अग्रवाल ने कहा कि जब भी मुझे कोई सफलता मिलती है तो खुद को मैं और विनम्र बनने की कोशिश करता हूं।