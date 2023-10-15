Operation Ajay: इज़रायल से भारतीयों को लेकर दो और विमान पहुंचे दिल्ली

Operation Ajay: Israel और Hamas में जारी संघर्ष के बीच इजरायल में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए चलाया गया 'ऑपरेशन अजय' जारी है और इसी ऑपरेशन के तहत आज दो और विमान इजरायल से भारतीय नागरिकों को लेकर New Delhi पहुंचे। सरकार ने 12 अक्टूबर को ये ऑपरेशन शुरू किया था। Tel Aviv में भारतीय दूतावास ने पहले ही घोषणा की थी कि शनिवार को Ben Gurion Airport से दो विशेष उड़ानें संचालित होंगी। पहली उड़ान स्थानीय समयानुसार शाम करीब 5.40 बजे रवाना हुई जबकि 274 भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरी फ्लाइट ने स्थानीय समयानुसार रात 11.45 बजे उड़ान भरी।

advertisement

Also Read: Israel-Hamas Conflict: Israel युद्ध का पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर क्या होगा असर?

सरकार इन यात्रियों का वापस लाने का खर्च उठा रही है। दूतावास ने बताया कि इजरायल में हमारे सभी नागरिकों को, जो वहां से निकलना चाहते हैं, सुविधा प्रदान करने के लिए दूतावास चौबीसों घंटे काम कर रहा है। इन यात्रियों की वापसी का खर्च सरकार उठा रही है। इजरायल से पहली चार्टर उड़ान गुरुवार को 212 लोगों को लेकर आई। वहीं 235 भारतीय नागरिकों का दूसरा जत्था शनिवार सुबह वापस पहुंचा। अब तक कुल 918 भारतीय नागरिकों को इजरायल से भारत लाया जा चुका है। इजरायल में लगभग 18,000 भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं जिनमें देखभाल करने वाले, छात्र, कई आईटी पेशेवर और हीरा व्यापारी शामिल हैं।