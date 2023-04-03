OPEC+ ने दिया जोरो का झटका! 

scorecardresearch
BT TV
उत्पादन की ये कटौती काफी बड़ी है, क्योंकि दुनिया पहले से ही कच्चे तेल की पर्याप्त सप्लाई की दिक्कतों से जूझ रही है. फिर अचानक हुई इस कटौती से सोमवार को खुलते ही WTI क्रूड 8% तक बढ़ गया, जो कि एक साल से अधिक समय में सबसे बड़ी इंट्राडे बढ़त है, ये सिंगापुर के समय के मुताबिक सुबह 9:44 बजे 79.60 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था।

New Delhi,UPDATED: Apr 8, 2023 19:47 IST
आज होने वाली आधिकारिक बैठक से पहले ही OPEC+ देशों की ओर से रविवार को कच्चे तेल के उत्पादन में 10 लाख बैरल प्रति दिन से ज्यादा की कटौती ने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है। जबकि इसके पहले OPEC+ देश ये संकेत देते आए थे कि वो तेल की सप्लाई को स्थिर बना रखेंगे।

OPEC+ सरप्राइज से कच्चा तेल 8% तक चढ़ा

बैंकिंग संकट की वजह से उथल-पुथल मची, जिस कारण कच्चा तेल पिछले महीने तेल 15 महीने के निचले स्तर पर फिसल गया था, फिर इसके बाद इसमें हल्का सुधार देखने को मिला, इंटरनेशनल बेंचमार्कट ब्रेंट क्रूड, शुक्रवार को 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे बंद हुआ था, जो मार्च के निचले स्तर से 14% ऊपर था। फिर इसके बाज आज सोमवार को इसमें जोरदार तेजी देखने को मिली, ये करीब 85 डॉलर प्रति बैरल तक चढ़ गया।

केंद्रीय बैंकों पर बढ़ेगा दबाव

OPEC+ के इस कदम का बुरा असर दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की कोशिशों पर पड़ेगा, जिसने महंगाई को काबू करने के लिए बीते साल भर से ब्याज दरों में ताबड़तोड़ इजाफा किया है। आशंका इस बात की बन रही है कि केंद्रीय बैंकों को इन बढ़ोतरियों को आगे भी जारी रखना होगा।

OPEC+ क्या चाहता है?

OPEC+ गुट की अगुवाई करने वाला सऊदी अरब 5 लाख बैरल प्रति दिन सप्लाई में कटौती करेगा, बाकी देश जिसमें कुवैत, यूनाइटेड अरब अमिरात और अल्जीरिया भी कटौतियां करेंगे, जबकि रूस का कहना है कि उसका प्रोडक्शन कट जो मार्च से जून के लिए था अब साल 2023 के अंत तक चलेगा। ब्लैक गोल्ड इनवेस्टर्स के हेज फंड मैनेजर गैर रॉस का कहना है कि 'OPEC+ साफ तौर पर कीमतों में तेजी चाहता है, ये ग्रुप मैक्रो सेंटीमेंट्स की पकड़ से कच्चे तेल को बाहर निकालना चाहता है।

अमेरिका-सऊदी अरब में बढ़ेगा तनाव

इस कटौती के बाद अमेरिका और सऊदी अरब के बीच तनाव और बढ़ने की भी आशंका है, जो कि पहले से ही काफी तनावपूर्ण रहा है। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि उत्पादन में कटौती की सलाह गलत है।अगले महीने से शुरू होने वाली कटौती का शुरुआती असर एक दिन में करीब 11 लाख बैरल तक बढ़ जाएगा. जुलाई से, रूस की मौजूदा सप्लाई कटौती का विस्तार होगा। मतलब ये कि बाजार में पहले के मुकाबले कच्चा तेल 16 लाख बैरल प्रति दिन कम होगा।

बाइडेन ने पिछले साल जुलाई में इस मिडिल ईस्ट का एक विवादास्पद दौरा किया था, कोशिश ये थी कि गल्फ देशों को उत्पादन को लेकर कुछ सहमति बन जाए, लेकिन वो खाली हाथ वापस लौट आए थे। इसके बाद फिर अक्टूबर में OPEC+ ने अमेरिकी मध्यावधि चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही करीब 20 लाख बैरल दिन की आश्चर्यजनक कटौती की, ये बाइडेन प्रशासन के लिए बड़ा झटका था, बाइडेन सऊदी अरब को इसके नतीजे भुगतने की धमकी भी दी, लेकिन फिर हुआ कुछ भी नहीं।

Published On:
Apr 3, 2023