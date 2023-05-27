New Parliament Inauguration: सुबह 7.30 बजे पूजा से होगी शुरुआत, जानिए कैसे होगा उद्घाटन

New Parliament Inauguration Schedule: संसद के नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री Narendra Modi करेंगे। 28 मई को इसकी शुरूआत कल यानि रविवार को सुबह 7.30 बजे हो जाएगी। हालांकि संसद भवन का उद्घाटन 12 बजे होना है लेकिन उससे पहले पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। सबसे पहले 7.30 बजे पूजा होगी।

आइये आपको बताते हैं क्या रहेगा उद्घाटन के दिन का पूरा कार्यक्रम, मिनट टू मिनट

पूजा में प्रधानमंत्री Narendra Modi और लोकसभा स्पीकर Om Birla, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन सहित कई मंत्री मौजूद रहेंगे, और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री H. D. Deve Gowda भी संसद भवन के उद्घाटन के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद 8:30 से 9 बजे के बीच में लोकसभा के अंदर Sengol को स्थापित किया जाएगा। सुबह 9.30 बजे प्रार्थना की जाएगी, इस प्रार्थना सभा में शंकराचार्य सेंगोल लाने वाले साधु भी आएंगे। कई घंटों तक मंत्रोच्चार चलेगा और इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा।

दोपहर 12 बजे से शुरू होगा दूसरा चरण

सुबह पूजा और हवन के बाद दोपहर 12 बजे से दूसरे चरण का कार्यक्रम शुरू होगा। सबसे पहले राष्ट्रगान होगा और इसके साथ ही दूसरे चरण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसके बाद राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का संदेश पढ़ेंगे। हालांकि राष्ट्पति इस मौके पर मौजूद नहीं होंगी। करीब 25 दलों के नेताओं ने इसमें आने का फैसला किया है।