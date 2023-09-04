शी जिनपिंग के ना आने से जो बिडेन निराश

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने रविवार को कहा कि वह निराश हैं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वह "उनसे मिलने जा रहे हैं।"

बिडेन 20 देशों के समूह के शिखर सम्मेलन के लिए 7-10 सितंबर तक भारत का दौरा करेंगे, उसके बाद वियतनाम की यात्रा करेंगे क्योंकि उनका प्रशासन एशिया में अमेरिकी संबंधों को मजबूत करना चाहता है।

रॉयटर्स के मुताबिक शी के शिखर सम्मेलन में शामिल न होने की संभावना है और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग के नई दिल्ली में बैठक में बीजिंग का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह अपनी यात्रा के लिए उत्सुक हैं, बिडेन ने कहा, "हां, मैं हूं।"

बिडेन ने कहा, "मैं थोड़ा और समन्वय चाहता हूं। मुझे लगता है कि वे दोनों (भारत और वियतनाम) संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बहुत करीबी संबंध चाहते हैं और यह बहुत मददगार हो सकता है।"