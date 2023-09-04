scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपरदेसशी जिनपिंग के ना आने से जो बिडेन निराश

शी जिनपिंग के ना आने से जो बिडेन निराश

बिडेन 20 देशों के समूह के शिखर सम्मेलन के लिए 7-10 सितंबर तक भारत का दौरा करेंगे, उसके बाद वियतनाम की यात्रा करेंगे क्योंकि उनका प्रशासन एशिया में अमेरिकी संबंधों को मजबूत करना चाहता है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 4, 2023 09:48 IST
शी जिनपिंग के ना आने से जो बिडेन निराश
शी जिनपिंग के ना आने से जो बिडेन निराश

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने रविवार को कहा कि वह निराश हैं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वह "उनसे मिलने जा रहे हैं।"

बिडेन 20 देशों के समूह के शिखर सम्मेलन के लिए 7-10 सितंबर तक भारत का दौरा करेंगे, उसके बाद वियतनाम की यात्रा करेंगे क्योंकि उनका प्रशासन एशिया में अमेरिकी संबंधों को मजबूत करना चाहता है।

advertisement

रॉयटर्स के मुताबिक शी के शिखर सम्मेलन में शामिल न होने की संभावना है और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग के नई दिल्ली में बैठक में बीजिंग का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह अपनी यात्रा के लिए उत्सुक हैं, बिडेन ने कहा, "हां, मैं हूं।"

बिडेन ने कहा, "मैं थोड़ा और समन्वय चाहता हूं। मुझे लगता है कि वे दोनों (भारत और वियतनाम) संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बहुत करीबी संबंध चाहते हैं और यह बहुत मददगार हो सकता है।"

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 4, 2023