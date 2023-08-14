ISRO अब सूरज की करेगा स्टडी, लॉन्च करेगा Aditya L-1

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष-आधारित भारतीय मिशन Aditya L-1 लॉन्च के लिए तैयार किया है। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से लगभग 1.5 किमी दूर, सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 (L1) के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा। मिशन के लिए उपग्रह, बेंगलुरु के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर (URSC) में तैयार हुआ है और अब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पहुंच गया है। उपग्रह को L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा और वह बिना किसी ग्रहण/ग्रहण के सूर्य को देख सकेगा। उपग्रह इसरो को वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर उनके प्रभाव का निरीक्षण करने में सक्षम करेगा।

इसरो की एक विज्ञप्ति के अनुसार, आदित्य एल-1 अंतरिक्ष यान विद्युत चुम्बकीय और कण और चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टरों का उपयोग करके प्रकाशमंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों का निरीक्षण करने के लिए सात पेलोड ले जाता है। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ (VELC) का उपयोग इसकी कोरोना/इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्षमताओं के लिए किया जाएगा, जबकि सोलर अल्ट्रावॉयलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (SUIT) पेलोड का उपयोग इसके फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर इमेजिंग- नैरो और ब्रॉडबैंड क्षमताओं के लिए किया जाएगा।