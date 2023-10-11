scorecardresearch
Israel-Hamas War: मैच के बाद Mohammad Rizwan ने किया पॉलिटिकल ट्वीट

सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि रिजवान ने अपना असली रंग दिखा दिया है। मैच के बाद गाजा के बारे में लिखने का क्या तुक है। आप क्रिकेट खेलने आए हो और आप क्रिकेट खेलों।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 11, 2023 21:33 IST
SriLanka के खिलाफ मैच के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर Muhammad Rizwan के ट्वीट के बाद विवाद पैदा हो गया है। आमतौर पर क्रिकेट को जेंटलमैन गेम माना जाता है। लेकिन Hyderabad में खेले गए मैच के बाद मोहम्मद रिजवान ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये जीत Gaza के भाई और बहनों को समर्पित है। मोहम्मद रिजवान यहीं नहीं रूके। रिजवान ने हैदराबाद के लोगों को धन्यवाद भी दिया।दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए थे जिसमें कुछ लोग पाकिस्तान की टीम का समर्थन कर रहे थे।

सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि रिजवान ने अपना असली रंग दिखा दिया है। मैच के बाद गाजा के बारे में लिखने का क्या तुक है। आप क्रिकेट खेलने आए हो और आप क्रिकेट खेलों। वहीं कुछ पाकिस्तानी नागरिकों ने रिजवान की तारीफों के पुल बांधे और कहा कि रिजवान ने गाजा के बारे में ट्वीट करके दिखा दिया है कि फलस्तीन पूरे दुनिया के मुसलमानों के दिल में है।


 

