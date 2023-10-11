Israel-Hamas war: PM Modi के स्टैंड के बाद क्या फंस गई Congress?
इजरायल और हमास की लड़ाई में अतीत से हटकर स्टैंड लेना पीएम मोदी की मजबूत सरकार, मजबूत नेतृत्व वाली छवि को और मजबूत करने की रणनीति है। बीजेपी पीएम मोदी की छवि को आगे पेशकर कह रही है कि मोदी की वजह से ही पाकिस्तान के आतंकी अब भारत की तरफ देखने से भी डर रहे हैं।
Israel और Hamas के बीच जंग भले ही Gaza में चल रही हो लेकिन यहां भारत में Congress फंसती हुई नजर आ रही है। BJP ने हमलावर होकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और कांग्रेस के नैरेटिव को भुनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी जहां खुलकर इजरायल का समर्थन कर रही है तो वहीं कांग्रेस palestinian नागरिकों के अधिकारों की बात कर रही है। नैरेटिव की ये लड़ाई पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इसकी शुरूआत कांग्रेस के राज्यसभा सांसद JayRam Ramesh के नपे-तुले बयान के बाद शुरू हुई। जयराम रमेश ने इजरायल पर हमास के हमले की निंदा तो की लेकिन साथ ही फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों की बात भी की। कांग्रेस के इस रुख का पार्टी के भीतर ही विरोध शुरू हो गया। पार्टी ने बाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रस्ताव पारित कर तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया और ये कहा कि हम फिलिस्तीनी नागरिकों के जमीन, स्वशासन और आत्म-सम्मान के साथ जीने के अधिकार के लिए अपना दीर्घकालिक समर्थन दोहराते हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के इस नैरेटिव को पकड़ लिया कि आरोप लगाने लगे कि कांग्रेस आतंक में कोई फर्क नहीं कर रही है क्योंकि उसको अपने वोटबैंक की चिंता है।
Also Read: Israel Terror Attack: आतंकवादी हमलों से दिल टूट गया': Satya Nadella
अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इजरायल और हमास की लड़ाई को लेकर बीजेपी इतनी आक्रामक और कांग्रेस सतर्क क्यों है? दरअसल, राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना की बात होती है, इजरायल का जिक्र आता है और कहा जा रहा है कि बीजेपी के राजनीतिक सांचे में इजरायल फिट बैठता है। एक वजह ये भी है कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर मुखर रहा है। पाकिस्तान से संचालित आतंकी गतिविधियों को लेकर मुखर देश अगर इजरायल में आतंकी हमले पर फिलिस्तीन का पक्ष लेता है तो कूटनीतिक रूप से कमजोर पड़ने की आशंका भी थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि इजरायल और हमास की लड़ाई में अतीत से हटकर स्टैंड लेना PM Modi की मजबूत सरकार, मजबूत नेतृत्व वाली छवि को और मजबूत करने की रणनीति है। बीजेपी पीएम मोदी की छवि को आगे पेशकर कह रही है कि मोदी की वजह से ही पाकिस्तान के आतंकी अब भारत की तरफ देखने से भी डर रहे हैं।