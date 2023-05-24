Karnatak में सरकार बनते ही शुरू हुई अंदरूनी कलह, कई विधायक नहीं हैं खुश

Karnatak में कांग्रेस ने एक तरफ़ा बहुमत के साथ सरकार बना ली है, मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धारमैया ने शपथ भी ले ली है। सरकार बनते ही मंत्री पद को लेकर अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्नाटक में सीएम पद के बाद मंत्री पद को लेकर भी खींचतान देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि मंत्री पद ना मिलने से कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं। विधायक डीके सुधाकर के समर्थकों ने सिद्दरमैया के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया। कर्नाटक में सिद्दारमैया को मुख्यमंत्री, जबकि डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया है। इसके अलावा आठ विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। प्रदेश में सीएम पद को लेकर सिद्दरमैया और डीके शिवकुमार के बीच खींचतान साफतौर पर देखी गई थी। वहीं, अब मंत्री पद को लेकर भी घमासान देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में अब मंत्री पद को लेकर भी विधायकों में नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। विधायक डीके सुधाकर के समर्थकों ने सीएम सिद्दरमैया के आवास के बाहर प्रदर्शन किया है।

advertisement

Also Read: Siddaramaiah बने कर्नाटक के मुख्यमंत्री, 8 मंत्रियों ने ली शपथ, विपक्षी नेताओं का जमावड़ा

बुधवार सुबह डीके सुधाकर के समर्थक सिद्दरमैया के आवास के बाहर जुटे और प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी भी की। सिद्दरमैया और डीके शिवकुमार बुधवार शाम कर्नाटक से दिल्ली पहुंच सकते हैं। कहा जा रहा है कि सीएम और डिप्टी सीएम कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हो सकती है। साथ ही मौजूदा मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर भी बातचीत हो सकती है।

Karnataka के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया

सिद्दरमैया और शिवकुमार की यात्रा की जानकारी मीडिया से साझा नहीं की गई है। हालांकि, पार्टी सूत्रों का कहना है कि मंत्रियों को विभागों के आवंटन और कैबिनेट विस्तार पर चर्चा करने के लिए उनके कांग्रेस नेतृत्व से मिलने की उम्मीद है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जी परमेश्वर, एमबी पाटिल, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पुत्र प्रियांक खरगे, केएच मुनियप्पा, केजे जार्ज, सतीश जार्कीहोली, रामालिंगा रेड्डी और बीजेड जमीर अहमद खान ने मंत्री पद की शपथ ली है।

Also Read: अरबपतियों की सूची में बड़ा फेरबदल, Adani ने मारी बाजी, मुश्किल में अमेज़न के चीफ जेफ बेजोस