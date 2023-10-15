भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी में कोई कसर नहीं छोड़ेगा- PM मोदी

scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 15, 2023 13:02 IST
IOC के 141वें सत्र में एक भाषण के दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की मजबूत दावेदारी का ऐलान कर दिया
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के 141वें सत्र में एक भाषण के दौरान, प्रधान मंत्री Narendra Modi ने 2036 Olympics की मेजबानी के लिए भारत की मजबूत दावेदारी का ऐलान कर दिया। मोदी ने कहा, "भारतीय ओलंपिक खेलों की मेजबानी को लेकर बहुत उत्साहित हैं। भारत 2036 ओलंपिक के आयोजन में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।"उन्होंने जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आईओसी सत्र प्रतिनिधिमंडल और अन्य उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया कि 2036 ओलंपिक की मेजबानी 1.4 अरब भारतीयों का सपना है और वे आईओसी के समर्थन से इसे जमीन पर उतारने के लिए तैयार हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि देश में लगभग हर त्योहार किसी न किसी प्रकार की खेल गतिविधि से जुड़ा हुआ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत को अपने ओलंपिक सपनों को आगे बढ़ाने में आईओसी से लगातार समर्थन मिलेगा। आईओसी के अध्यक्ष Thomas Bach, जिन्होंने गर्मजोशी से "नमस्ते" के साथ सभा का स्वागत किया। उन्होंने एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन की सराहना की और ओलंपिक कार्यक्रम में ई-स्पोर्ट्स को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया।

Oct 15, 2023