India vs Aus Final: वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार से फैंस नाराज, दुकान से टीवी उठाकर तोड़ दिए

NewsपरदेसIndia vs Aus Final: वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार से फैंस नाराज, दुकान से टीवी उठाकर तोड़ दिए

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 6 विकेट से मैच जीतकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी छठी बार अपने नाम कर ली है। आमतौर पर टीवी तोड़ने की घटना पाकिस्तान से सामने आती है लेकिन इस यूपी के झांसी में लोगों ने दुकान से बाहर टीवी तोड़ डालेय़

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Nov 20, 2023 11:15 IST
यूपी के झांसी में लोगों ने दुकान से बाहर टीवी तोड़ डालेय़
19 नवंबर भारतीय क्रिकेट टीम और फैन्स के लिए बेहद निराशाजनक दिन रहा। लगातार 10 मैच जीतने के बाद वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ और जिसके बाद फैन्स गुस्से में आ गए । ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 6 विकेट से मैच जीतकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी छठी बार अपने नाम कर ली है। आमतौर पर टीवी तोड़ने की घटना पाकिस्तान से सामने आती है लेकिन इस यूपी के झांसी में लोगों ने दुकान से बाहर टीवी तोड़ डालेय़

दुकान में रखे टीवी उठाए और बाहर जाकर उन्हें पटक दिया
इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उनका कहना है कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने हमारा दिल तोड़ा है। उनके कारण ही वर्ल्ड कप हारे हैं। मैच हारने के बाद इस तरह टीवी तोड़ने की खबरें अक्सर पाकिस्तान से देखने और सुनने को मिलती थीं। लेकिन इस बार भारत से भी ऐसी ही खबर सामने आई है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें  कुछ युवक एक टीवी की दुकान पर खड़े होकर मैच देख रहे हैं। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता दो युवकों ने दुकान में रखे टीवी उठाए और बाहर जाकर उन्हें पटक दिया। इस दौरान दुकानदार बार-बार उन्हें कहता भी रहा कि ऐसा मत करो। लेकिन दोनों ने किसी की न सुनी। गुस्से में कहने लगे कि भारतीय टीम की वजह से हम मैच हारे हैं।

