Independence Day Special: PM मोदी की तीसरी बार वापसी से कहां होगी भारतीय इकोनॉमी और शेयर बाज़ार

ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भारत की नजर अब तीसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो तीसरी बार देश के नेता के रूप में फिर से चुने जाने की तैयारी कर रहे हैं, ने देश को आश्वासन दिया है कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

यदि PM मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, तो पीएम मोदी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। मंगलवार का स्वतंत्रता दिवस भाषण दूसरे कार्यकाल के दौरान पीएम के रूप में उनका आखिरी भाषण था लेकिन इस भाषण से पीएम मोदी साफ किया कि वो तीसरी बार भी वापसी करना चाहते हैं और इसके लिए वो पूरी तरह तैयार हैं।

भारत की जीडीपी आज के 3.5 ट्रिलियन डॉलर से दोगुनी होकर 2031 तक 7.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो सकती है



कई अनुमानों के अनुसार, भारत के 2030 तक जर्मनी और जापान को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल करने की उम्मीद है। भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह उपलब्धि इससे पहले भी 2027 या 2028 तक हासिल की जा सकती है।

पिछले महीने जारी एक रिपोर्ट में, एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि 2014 के बाद से भारत ने जो रास्ता अपनाया है, उससे पता चलता है कि मार्च 2023 तक वास्तविक जीडीपी डेटा के आधार पर देश को 2027 या वित्त वर्ष 28 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का टैग मिलने की संभावना है।

2014 में भारत दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। 3.7 ट्रिलियन के साथ, भारत वर्तमान में अमेरिका (26.8 ट्रिलियन), चीन (19.3), जापान (4.4), और जर्मनी (4.3) के बाद पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, जर्मनी और जापान में आर्थिक वृद्धि धीमी हो गई है, 2024 के लिए अनुमान 1 से 1.4 प्रतिशत तक है।

आने वाले दशक में बाजार पूंजीकरण 10 ट्रिलियन डॉलर होगा।

विश्व बैंक के आर्थिक आउटलुक के अनुसार, 2024 में अमेरिका के 1.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जबकि जर्मनी की 1.1 प्रतिशत और जापान की 1 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी। दूसरी ओर, भारत को 2024 में 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि चीन को 4.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। कामकाजी उम्र की आबादी में गिरावट सहित कई फैक्टर्स के कारण आने वाले वर्षों में चीन की आर्थिक वृद्धि भी लड़खड़ाने की उम्मीद है।

पिछले साल नवंबर में, वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ने कहा था कि भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2021-30 में सालाना औसतन 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिससे यह जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (नाममात्र अमेरिकी डॉलर में) बन जाएगी। एजेंसी ने कहा कि उसका पूर्वानुमान डेटा वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।



रेटिंग एजेंसी ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 13 क्षेत्रों में भारत की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। एजेंसी ने कहा, "इसकी बहुत संभावना है कि सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक निर्यात-संचालित बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में पीएलआईएस पर भरोसा कर रही है।"

भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा

एसएंडपी से कुछ हफ्ते पहले, अमेरिका स्थित निवेश बैंकिंग फर्म मॉर्गन स्टेनली ने पिछले साल 8 नवंबर को भविष्यवाणी की थी कि भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार होगा।

भारत के लिए मॉर्गन स्टेनली के मुख्य इक्विटी रणनीतिकार रिधम देसाई ने कहा, "हमारा मानना है कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इस दशक के अंत तक तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार होगा।"

वित्तीय दिग्गज ने कहा कि भारत की जीडीपी आज के 3.5 ट्रिलियन डॉलर से दोगुनी होकर 2031 तक 7.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो सकती है। "वैश्विक निर्यात में इसकी हिस्सेदारी भी उस अवधि में दोगुनी हो सकती है, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) 11% वार्षिक वृद्धि प्रदान कर सकता है, जो कि 2031 तक पहुंच सकता है। आने वाले दशक में बाजार पूंजीकरण 10 ट्रिलियन डॉलर होगा।"

मॉर्गन स्टैनली के मुख्य एशिया अर्थशास्त्री चेतन आह्या के अनुसार भारत की विकास दर ऐसे समय में बढ़ रही है जब अधिकांश बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी का सामना कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी दुनिया में जो इस समय विकास की कमी से जूझ रही है, भारत में स्थापित अवसर वैश्विक निवेशकों के रडार पर होना चाहिए।

भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा

एक अन्य निवेश बैंकिंग फर्म, गोल्डमैन सैक्स ने हाल ही में कहा कि भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उसने कहा कि भारत ने नवाचार और प्रौद्योगिकी में उससे कहीं अधिक प्रगति की है जितना कुछ लोग सोच सकते हैं। इसमें कहा गया है, ''देश की जनसांख्यिकी अपने पक्ष में है, लेकिन यह सकल घरेलू उत्पाद का एकमात्र चालक नहीं होगा।'' इसमें कहा गया है कि नवाचार और बढ़ती श्रमिक उत्पादकता भारत के लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है।

गोल्डमैन सैक्स ने 6 जुलाई, 2023 को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा, "अनुकूल आबादी संभावित वृद्धि को बढ़ाएगी। भारत की बड़ी आबादी स्पष्ट रूप से एक अवसर है।"