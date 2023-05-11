Imran Khan कल इस्लामाबाद HC में होंगे पेश

Pakistan के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी करार दिया है इमरान खान को फिलहाल रिहा नहीं किया जाएगा और वह पुलिस के गेस्ट हॉउस में रहेंगे। इससे इमरान खान की बड़ी जीत माना जा रहा है।

दरअसल, इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। पूरे देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इससे पहले कोर्ट ने इमरान खान को एक घंटे के अंदर पेश करने के आदेश दिए थे।

Imran Khan अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं।

इसके बाद पुलिस काफी सुरक्षा के बीच इमरान को लेकर कोर्ट पहुंची थी। मामले की सुनवाई हुई इसके बाद इमरान खान को रिहा कर दिया गया हालांकि वो कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होंगे।

