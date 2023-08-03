scorecardresearch
ज्ञानवापी मस्जिद विवाद: इलाहाबाद HC ने ASI सर्वेक्षण की अनुमति दी

एएसआई ने 24 जुलाई को सर्वेक्षण शुरू किया था, जिस पर मस्जिद समिति द्वारा निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए समय मांगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। मस्जिद समिति ने चिंता व्यक्त की थी कि खुदाई से मस्जिद की संरचना को नुकसान होगा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 3, 2023 12:59 IST
ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मे इलाहाबाद HC ने ASI सर्वेक्षण की अनुमति दी

Allahabad High Court ने गुरुवार को वाराणसी अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी, और सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा कि वाराणसी अदालत का एएसआई सर्वेक्षण का आदेश देना उचित था और न्याय के हित में वैज्ञानिक सर्वेक्षण आवश्यक है। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण शुरू हो सकता है। 27 जुलाई को, अदालत ने उस सर्वेक्षण के खिलाफ याचिका पर 3 अगस्त के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें यह निर्धारित करने की मांग की गई थी कि जिस स्थान पर मस्जिद बनी है, वहां पहले कोई मंदिर था या नहीं।

एएसआई ने 24 जुलाई को सर्वेक्षण शुरू किया था, जिस पर मस्जिद समिति द्वारा निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए समय मांगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। मस्जिद समिति ने चिंता व्यक्त की थी कि खुदाई से मस्जिद की संरचना को नुकसान होगा। केंद्र ने आश्वासन दिया है कि ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस बीच, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर "हिंदू संकेतों और प्रतीकों" की रक्षा के लिए एक और याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गई है। राखी सिंह नाम की महिला की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी कोर्ट का फैसला आने तक गैर-हिंदुओं को परिसर में प्रवेश पर रोक लगाई जानी चाहिए। उस मामले की सुनवाई 7 अगस्त को होगी। 

मस्जिद समिति ने चिंता व्यक्त की थी कि खुदाई से मस्जिद की संरचना को नुकसान होगा

एएसआई सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति के सचिव ने कहा कि उन्हें अभी तक राखी सिंह की याचिका की प्रति नहीं मिली है, और याचिका की प्रति मिलने के बाद वे इसकी तैयारी करेंगे। महिलाओं के एक समूह ने मस्जिद परिसर में हिंदू देवताओं के सामने प्रतिदिन प्रार्थना करने की अनुमति मांगने के लिए वाराणसी की निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया था, उनका दावा था कि पहले वहां एक मंदिर हुआ करता था।

