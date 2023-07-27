Seema, Anju के बाद सामने आई पाकिस्तान से आए Gulzar की कहानी

अभी तक आपने सीमा, अंजू की कहानी देखी और सुनी है। इन्हीं लव स्टोरी में अब गुलजार की कहानी भी सामने आ गई है। अब आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले में एक महिला और उसके पाकिस्तानी प्रेमी गुलजार की लवस्टोरी सामने आई है। दरअसल, पाकिस्तान के एक व्यक्ति की नांदयाल की एक महिला से रॉन्ग नंबर पर बात होने लगी। रांग नंबर मिलने के बाद दोनों को प्यार हो गया। महिला का प्रेमी पाकिस्तान से दुबई के रास्ते भारत आ गया और शादी करके साथ रहने लगा लेकिन बाद में जब पुलिस को पता चला तो गुलजार को फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट के बनवाने के केस में अरेस्ट कर लिया गया है।

दरअसल भारत की Daulat B और पाकिस्तान के Gulzar की ये कहानी रॉन्ग नंबर से शुरू हुई। ये दोनों पिछले दस सालों से शादी करके नांदयाल जिले में रह रहे थे। दोनों के चार बच्चे हैं। गुलजार का भंडाफोड तब हुआ जब गुलजार पाकिस्तान जाने की कोशिश करने लगा और एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। बाद में अधिकारियों को पता चला कि गुलजार पाकिस्तानी है। गुलजार के खिलाफ पासपोर्ट एक्ट, जालसाजी और धोखाधड़ी समेत कई अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है और फिलहाल कोर्ट में मामला चल रहा है।