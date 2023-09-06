भारत-इंडिया मामले में विदेश मंत्री का बड़ा बयान

scorecardresearch
G20 शिखर सम्मेलन के निमंत्रण कार्डों पर 'इंडिया' नहीं बल्कि 'भारत' का उल्लेख किए जाने को लेकर चल रहे विवाद पर ANI से बातचीत में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि भारत और इंडिया के बीच कोई विवाद नहीं है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 6, 2023 09:38 IST
रिपब्लिक ऑफ इंडिया और रिपब्लिक ऑफ भारत के बीच की डिबेट में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान आया है। एएनआई को दिए इंटरव्यू में एस जयशंकर ने कहा कि  'इंडिया दैट इज भारत' और यह संविधान में है। मैं हर किसी को इसे (संविधान) पढ़ने के लिए कहूंगा। जब आप भारत कहते हैं, तो एक अर्थ, एक समझ और एक अनुमान आता है और मुझे लगता है कि यही हमारे संविधान में भी परिलक्षित है। 

Also Read: फिर से अपने ही अंदाज़ में नज़र आए जयशंकर

गौरतलब है कि ताजा मामले ने तूल तब पकड़ा जब जी20 के आमंत्रण पर रिपब्लिक ऑफ भारत छपा था। ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि सरकार इंडिया का नाम बदलकर अब भारत करने वाली है। सरकार ने संसद का सत्र भी बुलाया है। ऐसे में अटकलों का बाजार गरम है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 6, 2023