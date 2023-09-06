भारत-इंडिया मामले में विदेश मंत्री का बड़ा बयान
G20 शिखर सम्मेलन के निमंत्रण कार्डों पर 'इंडिया' नहीं बल्कि 'भारत' का उल्लेख किए जाने को लेकर चल रहे विवाद पर ANI से बातचीत में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि भारत और इंडिया के बीच कोई विवाद नहीं है।
रिपब्लिक ऑफ इंडिया और रिपब्लिक ऑफ भारत के बीच की डिबेट में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान आया है। एएनआई को दिए इंटरव्यू में एस जयशंकर ने कहा कि 'इंडिया दैट इज भारत' और यह संविधान में है। मैं हर किसी को इसे (संविधान) पढ़ने के लिए कहूंगा। जब आप भारत कहते हैं, तो एक अर्थ, एक समझ और एक अनुमान आता है और मुझे लगता है कि यही हमारे संविधान में भी परिलक्षित है।
Also Read: फिर से अपने ही अंदाज़ में नज़र आए जयशंकर
G20 शिखर सम्मेलन के निमंत्रण कार्डों पर 'इंडिया' नहीं बल्कि 'भारत' का उल्लेख किए जाने को लेकर चल रहे विवाद पर ANI से बातचीत में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि भारत और इंडिया के बीच कोई विवाद नहीं है।
गौरतलब है कि ताजा मामले ने तूल तब पकड़ा जब जी20 के आमंत्रण पर रिपब्लिक ऑफ भारत छपा था। ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि सरकार इंडिया का नाम बदलकर अब भारत करने वाली है। सरकार ने संसद का सत्र भी बुलाया है। ऐसे में अटकलों का बाजार गरम है।