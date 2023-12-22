Himgiri Express के पहिए में लगी आग, टला बड़ा हादसा

Jammu से Kolkata जा रही सुपर फास्ट Himgiri Express के एस-5 कोच के पहिए में आग लगने से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान करीब एक घंटा ट्रेन Nagina Station पर खड़ी रही। जम्मूतवी से हावड़ा जाने वाली सुपरफास्ट हिमगिरी एक्सप्रेस शुक्रवार की सुबह करीब 10:20 बजे जब बूंदकी रेलवे स्टेशन से नगीना की तरफ चली। इसी बीच यात्रियों ने एस-5 कोच के पहिए से तेज धुआं व आग लगती हुई देखी। इसके बाद बोगी में हंगामा मच गया। बताया जा रहा है कि आग एस-5 कोच के पहिए के ब्रेक शू जाम होने की वजह से लगी। पहिए में लगी आग को रेलवे फाटक के गेटमैन ने देखा और इसकी जानकारी नगीना स्टेशन मास्टर को दी। इसके बाद ट्रेन को मठेरी फाटक पर रोक कर आग को बुझाया गया।

ट्रेन को नगीना स्टेशन पर लाकर बारीकी से आग लगने के कारण की जांच परख के बाद ट्रेन को हावड़ा के लिए रवाना किया गया। लगभग एक घंटे तक ट्रेन नगीना स्टेशन पर खड़ी रही। उसके बाद ट्रेन अपने गंतव्य पर चलीं गयी। बताया जा रहा है कि ट्रेन अचानक से रुकने से ट्रेन मे कई यात्री सीट से नीचे गिर गए। एक महिला यात्री के लगी मामूली सी चोट आई।