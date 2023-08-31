जम्मू-कश्मीर में कभी भी हो सकते हैं चुनाव, केंद्र ने SC को बताया

केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जम्मू-कश्मीर में अब कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं। केंद्र ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने का निर्णय चुनाव आयोग और राज्य के चुनाव पैनल का है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि इस उद्देश्य के लिए मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। याचिकाओं पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत द्वारा सुनवाई की जा रही है।

जम्मू-कश्मीर के राज्य के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए, सॉलिसिटर जनरल ने सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच से कहा: "केंद्र शासित प्रदेश एक अस्थायी घटना है और हमें कुछ चीजों को शामिल करने की जरूरत है ताकि राज्य वास्तविक अर्थों में एक राज्य बन जाए।" उन्होंने यह भी कहा कि इसे कब मूर्त रूप दिया जाएगा, इस संबंध में वह फिलहाल कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। केंद्र की दलीलें सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पीटीआई के हवाले से कहा, ''लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, हालांकि हम इस बात से सहमत हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है।

5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने की घोषणा की। इसके बाद, पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों-जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया।

(इंडिया टुडे, एजेंसियों के इनपुट के साथ)