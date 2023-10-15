scorecardresearch
ED ने शरद पवार के करीबी सहयोगी की संपत्ति अटैच की

इससे पहले, ईडी ने जलगांव, नासिक और ठाणे (महाराष्ट्र) में राजमल लखीचंद समूह के 13 आधिकारिक और आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया था और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ सोने, चांदी और हीरे के आभूषण/सराफा और नकदी में भारतीय मुद्रा जब्त की थी।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 15, 2023 20:28 IST
NCP सुप्रीमो Sharad Pawar के करीबी सहयोगी और पूर्व राज्यसभा सांसद Ishwarlal Jain और अन्य के खिलाफ Money Laundering मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जलगांव, मुंबई, ठाणे, सिल्लोड और कच्छ सहित अन्य क्षेत्रों में स्थित 70 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ये संपत्तिया करीब 315 करोड़ रूपये की है। कुर्क की गई चल और अचल संपत्तियों में प्रमोटर्स पूर्व राज्यसभा सांसद ईश्वरलाल शंकरलाल जैन लालवानी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) से जुड़े थे, और उनके बेटे मनीष ईश्वरलाल जैन लालवानी और अन्य द्वारा अर्जित बेनामी संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई 3 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनियां और उसके निदेशक/प्रमोटर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक कदाचार के अपराधों में शामिल थे, जिससे गलत तरीके से भारतीय स्टेट बैंक को 352.49 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। ईडी की जांच से पता चला कि प्रमोटरों ने लोन लेने के लिए फर्जी वित्तीय डिटेल प्रस्तुत किए थे। प्रमोटर कंपनियों के लेखा परीक्षकों की मिलीभगत से, रियल एस्टेट संपत्तियों में निवेश के लिए लोन की आय को निकालने के लिए आरोपी कंपनियों के खातों की किताबों में फर्जी बिक्री खरीद लेनदेन की बुकिंग और फर्जी बिक्री खरीद लेनदेन की बुकिंग करने के लिए लेन-देन की राउंड ट्रिपिंग में भी लगे हुए थे। इससे पहले, ईडी ने जलगांव, नासिक और ठाणे (महाराष्ट्र) में राजमल लखीचंद समूह के 13 आधिकारिक और आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया था और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ सोने, चांदी और हीरे के आभूषण/सराफा और नकदी में भारतीय मुद्रा जब्त की थी. खोज और खोज के बाद के जांच निष्कर्षों से किताबों में सराफा और सोने के आभूषणों के फर्जी स्टॉक/गायब स्टॉक, शेल कंपनियों के उपयोग, डमी निदेशकों के रोजगार आदि का पता चला है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 15, 2023