Delhi Pollution: Delhi के आसमान में स्मॉग की चादर, हवा में बढ़ा प्रदूषण, कई जगहों पर AQI 400 पार

देश की राजधानी में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। आज यानी 01 नवंबर को Delhi और आसपास के इलाकों में सुबह-सुबह हल्की धुंध दिखाई दी। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। वहीं, कुछ इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में सुबह 8 बजे के करीब AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। 1 नवंबर की बात करें सुबह साढ़े सात बजे तक दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया तो वहीं, ज्यादातर इलाकों में AQI 300 के पार है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, आज सुबह 8 बजे के करीब दिल्ली के आनंद विहार इलाके में AQI 423 दर्ज किया गया जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। बवाना में भी AQI 400 के पार दर्ज किया गया।

नोएडा-गाजियाबाद का हाल

नोएडा के सेक्टर 125 इलाके में AQI 306 दर्ज किया गया, सेक्टर 62 इलाके में AQI 382 दर्ज किया गया। सेक्टर 1 में AQI 321, सेक्टर 116 में AQI 317 दर्ज किया गया. वहीं, गाजियाबाद की बात करें तो इंदिरापुरल इलाके में AQI 243, लोनी में AQI 288, संजय नगर इलाके में AQI 325 और वसुंधरा में AQI 260 दर्ज किया गया।