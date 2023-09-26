scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsपरदेसCauvery Issue: Bengaluru में आज काफी कुछ बंद है, यात्रा करने से पहले चेक करें

Cauvery Issue: Bengaluru में आज काफी कुछ बंद है, यात्रा करने से पहले चेक करें

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने विरोध-प्रदर्शनों को ना रोकने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि उनकी सरकार विरोध-प्रदर्शनों को कम नहीं करेगी और बंद के दौरान शांति बनाए रखने के पर जोर देगी।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 26, 2023 14:07 IST
बेंगलुरु में किसानों और दूसरे कई संगठनों ने मिलकर बंद का ऐलान किया है
बेंगलुरु में किसानों और दूसरे कई संगठनों ने मिलकर बंद का ऐलान किया है

Karnataka और Tamil Nadu के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर दशकों से विवाद बना हुआ है। इस बीच आज कर्नाटक की राजधानी Bengaluru में किसानों और दूसरे कई संगठनों ने मिलकर बंद का ऐलान किया है। इसमें मुख्य भूमिका कर्नाटक जल संरक्षण समिति के नेता Kuruburu Shantakumar निभा रहे हैं। इस बंद के दौरान आज बेंगलुरु में धरना-प्रदर्शन भी हो सकता है। इसलिए हिंसा की आशंका को देखते हुए शहर के चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। एयरलाइंस ने भी एडवाइजरी जारी की है।

advertisement

Also Read: Amit Shah: अमित शाह से मुलाकात के बाद NDA में शामिल हुई JDS

हालिया विवाद तब शुरू हुआ, जब कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के आदेश के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने Supreme Court में याचिका दायर की, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया। CWMA के आदेश में कर्नाटक को 13 सितंबर से 15 दिनों तक तमिलनाडु में 5 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कहा गया था। कर्नाटक सरकार का कहना है कि वह पानी छोड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके राज्य में भी पीने के पानी और सिंचाई के लिए इसकी जरूरत है। बंद को देखते हुए बेंगलुरु पुलिस ने सोमवार आधी रात से मंगलवार की आधी रात तक धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस ने शहर में किसी प्रकार के जुलूस निकालने की कोई अनुमति नहीं दी है। बेंगलुरु हवाईअड्डे ने एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से बंद को देखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा इंडिगो एयरलाइंस ने भी यात्रियों से हवाईअड्डे तक यात्रा करते समय पर्याप्त समय रखने की अपील की है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने विरोध-प्रदर्शनों को ना रोकने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री Siddaramaiah का कहना है कि उनकी सरकार विरोध-प्रदर्शनों को कम नहीं करेगी और बंद के दौरान शांति बनाए रखने के पर जोर देगी।

आंदोलन में शामिल प्रदर्शानकारी
आंदोलन में शामिल प्रदर्शानकारी

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 26, 2023