Canada e-VISA service: Modi-Trudeau की वर्चुअल बैठक से पहले बहाल हुई कनाडाई नागरिकों के लिए ई-वीजा सर्विस

कनाडाई पीएम जस्टिस ट्रूडो भी वर्चुअल टेबल पर बातचीत के लिए बैठेंगे। हालांकि, इस बार भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस समिट से दूरी बना ली है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Nov 22, 2023 16:00 IST
-20 की वर्चुअल समिट से पहले भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए ई-वीजा सर्विस शुरू कर दी

G-20 की वर्चुअल समिट से पहले भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए ई-वीजा सर्विस शुरू कर दी।निज्जर हत्याकांड में कनाडा के रूख और हिंदू मंदिरों पर हुए हमलों के बाद भारत ने ई-वीजा सर्विस बंद करने का फैसला किया था। कनाडा की सरकार भी भारतीय दूतावासों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं करा रही थी। ऐसे में डर था कि खालिस्तानी भारतीय दूतावास को भी निशाना बना सकते हैं। इन सब चिंताओं को देखते हुए ही भारत ने कनाडाई नागरिकों को वीजा जारी करना बंद कर दिया था। यहां तक की ई-वीजा भी जारी नहीं किए जा रहे थे। इसके बाद अब फिर से यह सर्विस शुरू की गई है।

जिनपिंग ने बनाई जी-20 समिट से दूरी

कनाडाई पीएम जस्टिस ट्रूडो भी वर्चुअल टेबल पर बातचीत के लिए बैठेंगे। हालांकि, इस बार भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस समिट से दूरी बना ली है. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक अन्य प्रोग्राम में शामिल होने की वजह से उपस्थिति नहीं हो सकेंगे।

