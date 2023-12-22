scorecardresearch
Ram Mandir प्राण प्रतिष्ठा के दिन Ayodhya में होटल गेस्टहाउस की बुकिंग रद्द, पढ़िए पूरी खबर

अयोध्या एयर पोर्ट से लेकर अयोध्या आने वाले सभी मार्गो फूलों के द्वारा आकर्षक सजावट की जाएगी। अयोध्या नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों की भी संख्या बढ़ाकर 3 हजार से 5 हजार कर दी है। साथ ही सात नगर निगम ने आने वाले सभी श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो इसलिए डिजिटल टूरिस्ट मैप विकसित करने के निर्देश दिए है।

अभिषेक सिन्हा
New Delhi,UPDATED: Dec 22, 2023 14:31 IST
22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है

Ayodhya में आने वाली 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस दिन अयोध्या में लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है।  अयोध्या में ट्रस्ट द्वारा यात्रियों के ठहराने की व्यवस्था से लेकर अलग धर्मशाला एवं होटल आदि में भी यात्रियों को निर्धारित दर पर रहने की व्यवस्था भी की गई है।  लेकिन 22 जनवरी को वही लोग अयोध्या में आ सकेंगे, जिनके पास आधिकारिक निमंत्रण पत्र है। सिर्फ सरकारी ड्यूटी करने वाले लोगों के लिए छूट रहेगी। इस दिन अयोध्या एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा विमान उतरने की संभावना है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का कार्यक्रम रिर्हसल के रूप में किया जाएगा। अयोध्या एयरपोर्ट की सजावाट फूलों से की जा रही है। अयोध्या एयर पोर्ट से लेकर अयोध्या आने वाले सभी मार्गो फूलों के द्वारा आकर्षक सजावट की जाएगी।

अयोध्या नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों की भी संख्या बढ़ाकर 3 हजार से  5 हजार कर दी है। साथ ही सात नगर निगम ने आने वाले सभी श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो इसलिए डिजिटल टूरिस्ट मैप विकसित करने के निर्देश दिए है। ट्रस्ट ने ये भी बताया कि ऐसा संज्ञान में आया है कि कुछ लोगों ने 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन स्थानीय होटल एवं धर्मशालाओं को बुक करा लिया है। इस तरीके से होटल बुक करने वालों लोगों की बुकिंग तुरंत निरस्त की जाए। जिससे शासन-प्रशासन में कोई परेशानी न हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दिन भारत के विशिष्ट आमंत्रित जन अयोध्या आयेंगे तथा अयोध्या एयरपोर्ट पर 100 प्लेन आने की संभावना है। उसके डायवर्जन की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

Dec 22, 2023