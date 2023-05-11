Italy में बम धमाका, 1 व्यक्ति की मौत

उत्तरी इटली में मिलान के केंद्र में एक विस्फोट के बाद कई वाहनों में आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में विस्फोट होने का अंदेशा है।

इस विस्फोट के बाद आसपास की इमारतों की खिड़कियों से धुआं निकलता देखा गया। धमाके के बाद आसपास की इमारतों को खाली करा लिया गया है।

