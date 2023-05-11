Italy में बम धमाका, 1 व्यक्ति की मौत

scorecardresearch
NewsपरदेसItaly में बम धमाका, 1 व्यक्ति की मौत

उत्तरी Italy में मिलान के केंद्र में एक विस्फोट के बाद कई वाहनों में आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया।

New Delhi,UPDATED: May 11, 2023 18:18 IST
 उत्तरी इटली में मिलान के केंद्र में एक विस्फोट के बाद कई वाहनों में आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में विस्फोट होने का अंदेशा है। 

इस विस्फोट के बाद आसपास की इमारतों की खिड़कियों से धुआं निकलता देखा गया। धमाके के बाद आसपास की इमारतों को खाली करा लिया गया है।

Oxygen गैस सिलेंडर में विस्फोट होने का अंदेशा
May 11, 2023