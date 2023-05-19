सात समंदर पार बॉलीवुड हसीनाओं ने बिखेरा खूबसूरती का जलवा

सात समंदर पार जब बॉलीवुड की हसीनाओं ने अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरा, तो पूरी दुनिया उनकी ओर देखने लगी।

76वें कान फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन, सारा अली खान बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश साड़ी में नजर आईं। उनके मोनोक्रोम बैकलेस ब्लाउज के साथ उनके ब्लैक एंड व्हाइट नेकपीस ने उनकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया।

advertisement

सारा अली खान बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश साड़ी में नजर आईं।

वहीं पहली बार मृणाल ठाकुर ने इस साल कान फिल्म फेस्टिवल में कदम रखा। उन्होंने अपने डेब्यू के लिए राहुल विजय का डिज़ाइन किया गया एक स्टाइलिश ब्लैक आउटफिट पहना। उनका यह स्टाइलिश लुक भी फैन्स को बहुत पसंद आ रहा है।

Mrunal Thakur एक स्टाइलिश ब्लैक आउटफिट पहना

वहीं उर्वशी रौतेला ने दूसरे दिन ऑरेंज गाउन में नजर आईं। कान फिल्म फेस्टिवल के पहले दिन भी हिंदुस्तान की इन हसीनाओं ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। पहले दिन सारा ने अबू जानी के जरिए डिज़ाइन किया गया लहंगा पहना था। उनके आइवरी क्रीम रंग के लहंगे में सारा बहुत स्टाइलिश लग रही थीं। उर्वशी रौतेला ने पहले दिन पिंक आउटफिट में नजर आईं

उर्वशी रौतेला ने पहले दिन पिंक आउटफिट के साथ क्रोकोडाइल नेकलेस पहनकर रेड कार्पेट पर उतरी थीं। उनका यह लुक भी सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा में रहा।

पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने भी कान फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू किया है। वो व्हाइट कलर के आउटफिट में बेहद खूबसूरत लग रही थीं और उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुईं।

मानुषी छिल्लर ने भी कान फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू किया है।

इसके अलावा, पहली बार कान फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनीं ईशा गुप्ता की रेड कार्पेट लुक ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं। कान फिल्म फेस्टिवल 16 मई से शुरू हुआ है और 27 मई तक चलेगा। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक कई बड़े चेहरे इस फिल्म फेस्टिवल में शामिल हो रहे हैं। इस फेस्टिवल के दौरान कई फिल्मों की स्क्रीनिंग भी होगी।