Delhi सरकार का बड़ा कदम, दिवाली में पटाखे पर प्रतिबंध

दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय राजधानी मे पटाखों (Firecrackers) को जलाने, बनाने, बेचने और स्टोर करने पर बैन लगा दिया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि ऐसा आने वाले सर्दी के मौसम में प्रदूषण (Pollution) पर रोकथाम के मद्देनजर किया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने कहा कि दिल्ली में पटाखों पर बैन रहेगा। पटाखे बेचने की किसी को भी अनुमति नहीं होगी। स्टोर करने पर भी रोक रहेगी।

उन्होंने कहा कि Delhi Police को शहर में प्रतिबंध लागू करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे। जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार पिछले करीब 3 साल से हर तरह के पटाखों पर बैन लगा रही है। सर्दियों से पहले पटाखों पर बैन लगाने के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हमने पिछले 5-6 साल में दिल्ली की एयर क्वालिटी में काफी सुधार देखा है। लेकिन हमें इसमें और सुधार करना है। इसलिए हमने इस साल भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय

पिछले साल दिल्ली सरकार ने ऐलान किया था कि शहर में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही ये भी कहा था कि दिल्ली में पटाखों के प्रोडक्शन, स्टोरेज और सेल पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल की जेल होगी। गौरतलब है कि पिछले कई साल से सर्दियों में और खासकर दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। इसका बड़ा कारण दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना भी माना जाता है। एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से दिल्लीवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल श्वास के मरीजों को होती है। इसके अलावा स्वस्थ लोगों को भी आंखों में जलन और गला चोंक होने की परेशानी होती है।

