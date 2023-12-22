Ram Mandir की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस रिंग्स की जमकर हो रही खरीदारी, पढ़िए पूरी खबर

Ayodhya में बन रहे भगवान श्रीराम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ गई है। अब से 1 महीने बाद 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और राम लला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। भगवान श्रीराम के भक्तों का 500 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अयोध्या में श्रीराम के भक्तों के बीच रामलला और राम मंदिर के मॉडल वाली की रिंग्स की धूम है। अयोध्या में बड़े पैमाने पर लोग ये खास की रिंग्स खरीद रहे हैं। राम मंदिर मॉडल वाली की रिंग का लोगों के बीच खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर मॉडल वाली की रिंग बेचने वाले दुकानदार ने बताया कि भगवान राम की नगरी अपने प्रभु का स्वागत करने के लिए तैयार हो रही है। रिंग से लेकर कपड़ों और हवा तक सब कुछ भगवान श्रीराम की महिमा से सराबोर है। राम मंदिर वाली की रिंग बहुत बिक रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का ठीक एक महीना बचा है। ऐसे में राम नगरी की सुरक्षा और चाक-चौबंद की जा रही है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरी तरह तैयार है। 22 जनवरी से पहले चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर योगी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था का पूरा खाका तैयार करके उसे अमली जामा पहनाना शुरू भी कर दिया है। जिसकी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निगरानी कर रहे हैं। अयोध्या में सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ, यूपीएसएसएफ, पीएसी और सिविल पुलिस के जवानों को लगाया गया है। सुरक्षा के लिए नई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सीएम योगी ने अयोध्या में 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए लोकल प्रशासन के साथ बैठक करके तैयारियों का जायजा भी लिया। साथ ही जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए हैं। अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट ने यात्रियों के ठहराने की व्यवस्था से अलग धर्मशाला और होटल आदि में भी यात्रियों को निर्धारित दर पर रहने की व्यवस्था की जा रही है। 22 जनवरी को वही लोग अयोध्या में आ सकेंगे जिनके पास निमंत्रण पत्र होगा, या फिर सरकारी ड्यूटी पर तैनात होंगे।