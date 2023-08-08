सीमा-सचिन की Love Story पर बनेगी फिल्म, नाम होगा कराची टू नोएडा

सचिन और सीमा हैदर की लव स्टोरी को लेकर सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई मसाला तैयार हो जाता है। अब सचिन और सीमा के ऊपर एक फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया गया है। इस फिल्म को JANI FIREFOX प्रोडक्शन हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित जानी ही बनाने जा रहे हैं।

फिल्म का नाम होगा कराची टू नोएडा. बात यहीं खत्म नहीं होती। राजस्थान उदयपुर में हुई दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर बनने वाली उस फिल्म का नाम है 'A Tailor Murder Story'. इस फिल्म में सीमा हैदर RAW एजेंट का किरदार निभाती नजर आएंगी।

कुल मिलाकर सचिन-सीमा की इस लव स्टोरी को भुनाने की कवायद शुरू हो गई है।

लेकिन फिल्म में काम करने से पहले सीमा हैदर को UP ATS को ओर से क्लीन चिट का इंतजार है।

गौरतलब है कि पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर को मोबाइल पर पबजी खेलते हुए भारत के सचिन से प्यार हो गया था। इसके बाद वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए अवैध तरीके से सरहद पार कर नेपाल के रास्ते भारत आ गई। लेकिन उसे नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जिसके बाद से फिलहाल वे जमानत पर रिहा हैं. अब यूपी एटीएस सीमा हैदर मामले की जांच कर रही है।