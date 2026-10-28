Zepto से ₹34 की ज्यादा वसूली पड़ गई भारी! ग्राहक की शिकायत पर ₹57,000 देने का आदेश, जानें पूरा मामला

ऑनलाइन सामान मंगाते समय लोग अक्सर डिस्काउंट देखकर खरीदारी करते हैं। लेकिन क्या हो अगर डिस्काउंट के नाम पर ग्राहक से असली कीमत से ज्यादा पैसे वसूल लिए जाएं? ऐसा ही एक मामला क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो (Zepto) से जुड़ा सामने आया है। इस मामले में ग्राहक की शिकायत पर कंज्यूमर कमीशन ने बड़ा फैसला सुनाया है। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ और कमीशन ने क्या आदेश दिया।

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₹293 के ऑर्डर से कैसे शुरू हुआ विवाद?

तेलंगाना के हैदराबाद में रहने वाले 35 साल के वकील के. शिव गणेश ने 28 सितंबर 2023 को जेप्टो से टेंडर कटहल और एमटीआर 3 मिनट पोहा ऑर्डर किया था। इसके लिए उन्होंने कुल ₹293 चुकाए थे। इसमें सामान की कीमत ₹288 और हैंडलिंग चार्ज ₹5 था।

सामान मिलने के बाद ग्राहक ने देखा कि ऐप पर दिखाई गई कीमत प्रोडक्ट की एमआरपी (MRP) से ज्यादा थी। इतना ही नहीं, कंपनी ने बढ़ी हुई कीमत पर डिस्काउंट भी दिखाया था। इससे ग्राहक को ऐसा लगा कि उसे सामान सस्ते में मिल रहा है।

₹34 ज्यादा वसूले, कंपनी की सफाई भी नहीं आई काम

ग्राहक ने आरोप लगाया कि जेप्टो ने सामान की एमआरपी से ₹34 ज्यादा वसूले। इसके बाद उन्होंने रंगा रेड्डी जिला कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज कराई।

सुनवाई के दौरान कमीशन ने बिल, ऑर्डर के स्क्रीनशॉट, डिलीवर किए गए सामान और कंपनी के साथ हुई बातचीत की जांच की। इसमें पाया गया कि ग्राहक से एमआरपी से ज्यादा पैसे लिए गए थे।

जेप्टो ने अपनी सफाई में कहा कि कीमत में अंतर टेक्निकल या टाइपिंग की गलती से हुआ था। हालांकि, कमीशन ने इस दलील को खारिज कर दिया। कमीशन ने इसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के तहत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी ग्राहकों के साथ गलत कारोबारी तरीका माना।

₹34 के मामले में ₹57,000 देने का आदेश

कमीशन ने 13 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाते हुए जेप्टो को कुल ₹57,000 देने का आदेश दिया।

इसमें ग्राहक को परेशानी के लिए ₹2,000 मुआवजा और कानूनी खर्च के लिए ₹5,000 देने को कहा गया। इसके अलावा ₹50,000 कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा कराने का निर्देश दिया गया।

ग्राहक ने ₹5 लाख मुआवजे और ₹50,000 कानूनी खर्च की मांग की थी, लेकिन कमीशन ने आंशिक राहत दी। आदेश की कॉपी मिलने के 45 दिनों के भीतर इसका पालन करना होगा।

जेप्टो को दोबारा ऐसा नहीं करने की चेतावनी

कमीशन ने जेप्टो और दूसरे संबंधित पक्षों को इस तरह की गलत कारोबारी प्रैक्टिस बंद करने और दोबारा नहीं अपनाने का निर्देश दिया।

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यह आदेश कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 की धारा 39(1)(g) के तहत दिया गया।

इससे पहले जून 2025 में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने भी इसी तरह के आरोपों पर जेप्टो की पैरेंट कंपनी को नोटिस जारी किया था। यह फैसला साफ करता है कि एमआरपी से ज्यादा कीमत दिखाकर डिस्काउंट देना ग्राहकों के साथ गलत कारोबारी तरीका माना जा सकता है।