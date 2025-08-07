गोवा के पास बन रहा क्रिकेट थीम वाला शानदार विला प्रोजेक्ट, दिग्गज खिलाड़ी कर रहे हैं मदद

अब रियल एस्टेट और क्रिकेट का मेल देखने को मिलेगा, और वो भी एक बेहद खास प्रोजेक्ट में। Yugen Infra ने पूर्व साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर और भारत के वर्ल्ड कप विजेता कोच गैरी कर्स्टन को अपने नए विला प्रोजेक्ट से जोड़ा है। बता दें कि Yugen Infra गुरुग्राम की एक रियल्टी कंपनी है। ये प्रोजेक्ट गोवा के पास 10 एकड़ में फैला हुआ होगा और पूरी तरह से क्रिकेट थीम पर तैयार किया जाएगा।

क्रिकेट-फ्रंट विला और इंटरनेशनल स्कूल

Yugen Infra इस खास प्रोजेक्ट में 30 एक्सक्लूसिव क्रिकेट-फ्रंट विला बनाएगी, जिनका डिजाइन और थीम पूरी तरह से क्रिकेट से प्रेरित होगा। इसके साथ ही एक इंटरनेशनल स्कूल भी बनाया जाएगा जिसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी होगी, जिसकी जिम्मेदारी खुद गैरी कर्स्टन निभाएंगे।

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री शीशराम यादव ने जानकारी दी कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ रियल एस्टेट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें पढ़ाई के साथ खेल को भी बराबर महत्व दिया जाएगा।

180 करोड़ रुपये का निवेश होगा

इस पूरे विला और स्कूल प्रोजेक्ट पर करीब ₹180 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। कंपनी का मानना है कि यह प्रोजेक्ट गोवा और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर बसे Yugen Golf City में एक नया आकर्षण बनेगा जो कि 500 एकड़ में फैला एक टाउनशिप है।

खेल और पढ़ाई को जोड़ेगा ये नया मॉडल

गैरी कर्स्टन ने इस साझेदारी को लेकर कहा कि भारत में खेलों की संस्कृति बहुत मजबूत है और इसीलिए यहां इस तरह का प्रोजेक्ट सफल हो सकता है। उन्होंने बताया कि वे साउथ अफ्रीका में पहले भी ऐसे मॉडल पर काम कर चुके हैं, जहां पढ़ाई के साथ-साथ खेलों को बराबर प्राथमिकता दी जाती है। अब वे उसी एक्सपीरियंस को भारत में लाना चाहते हैं।

कर्स्टन ने कहा कि हमारा उद्देश्य स्कूल के अंदर ही बच्चों के सब विकास के लिए स्पोर्ट्स और एजुकेशन को एक साथ जोड़ना है। खासकर क्रिकेट और चेस जैसे खेलों पर जोर दिया जाएगा।

Yugen Infra का विजन क्या है?

Yugen Infra का मानना है कि आज के दौर में सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि खेलों में भी बच्चों को मौके मिलने चाहिए। कंपनी के एमडी शीशराम यादव ने कहा कि हम सिर्फ घर नहीं बना रहे, हम एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां लोग बेहतर लाइफस्टाइल के साथ पढ़ाई और खेल दोनों को महत्व दे सकें।