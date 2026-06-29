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Newsट्रेंडिंगDelhi-Dehradun Expressway पर स्पीड लिमिट ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, जानिए क्यों

Delhi-Dehradun Expressway पर स्पीड लिमिट ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, जानिए क्यों

अगर आप Delhi-Dehradun Expressway पर सफर करने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। यहां स्पीड लिमिट को लेकर लोग परेशान हैं। आखिर ऐसी क्या बात है, जिससे गाड़ी चलाने वाले कन्फ्यूज हो रहे हैं? आइए जानते हैं पूरा मामला।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jun 29, 2026 19:28 IST
Delhi-Dehradun Expressway
Delhi-Dehradun Expressway

In Short

  • दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सिर्फ 4 किलोमीटर के अंदर 80, 85, 70 और 100 किमी/घंटा की अलग-अलग स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे हैं।
  • दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने NHAI से अलग-अलग स्पीड लिमिट वाले बोर्ड हटाने और नियम साफ करने को कहा है।

Delhi-Dehradun Expressway: अगर आप भी इस एक्सप्रेसवे से सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यहां थोड़ी-थोड़ी दूर पर अलग-अलग स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे हैं।

ऐसे में कई लोग समझ नहीं पा रहे कि गाड़ी कितनी स्पीड पर चलाएं। सबसे हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 4 किलोमीटर के अंदर स्पीड लिमिट कई बार बदल जाती है। आइए देखते हैं कहां-कहां कितनी स्पीड लिखी है।

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4 किलोमीटर में 4 अलग-अलग स्पीड लिमिट

भजनपुरा से गीता कॉलोनी की तरफ जाते समय हर थोड़ी दूर पर अलग स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा है।

  •  शास्त्री पार्क-उस्मानपुर के पास कार के लिए 80 किमी/घंटा।
  •  कश्मीरी गेट फ्लाईओवर के पास 85 किमी/घंटा।
  •  गांधी नगर मार्केट के पास 70 किमी/घंटा।
  •  गीता कॉलोनी श्मशान घाट के पास 100 किमी/घंटा।

यानी, कुछ ही किलोमीटर के अंदर स्पीड लिमिट बार-बार बदल रही है। इसी वजह से कई लोग समझ नहीं पा रहे कि गाड़ी किस स्पीड पर चलानी चाहिए।

इससे क्या परेशानी हो सकती है?

एक्सप्रेसवे पर लोग तेज स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। लेकिन जब थोड़ी-थोड़ी दूर पर स्पीड लिमिट बदल जाए, तो समझ नहीं आता कि गाड़ी कितनी स्पीड पर चलानी है। ऐसे में लोग कभी स्पीड कम करते हैं, तो कभी बढ़ा देते हैं।

इससे दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही, लोगों को चालान कटने की चिंता भी बनी रहती है।

अब क्या करेगी ट्रैफिक पुलिस?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि इस मामले की बात NHAI तक पहुंचाई गई है। पुलिस ने यह भी कहा है कि अलग-अलग स्पीड लिमिट वाले बोर्ड हटाने के लिए भी कहा जाएगा। इससे लोगों को सही जानकारी मिलेगी और सफर में होने वाली परेशानी कम होगी।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 29, 2026